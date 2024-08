¿Alito o Amlito?

Y fue el Presidente el que consideró que los medios de comunicación se están cargando en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en la disputa interna en el tricolor. Fue en la conferencia mañanera en la que en principio, a pregunta de un reportero, el mandatario dijo que no se metería. Sin embargo, instantes después señaló que “en ese pleito interno (el del PRI), no es que yo esté a favor de Moreno, pero los medios están cargados en contra de él, la mayoría”. Antes preguntó cómo le decían al dirigente nacional del tricolor: “En eso ya no me quiero meter, ya no, después me echan la culpa a mí de todo, ya no le dicen, ¿cómo le dicen al señor Moreno? Alito. Si no le llaman Amlito”, declaró López Obrador. ¿Cómo le caerá lo anterior a Moreno Cárdenas que sigue dando pasos hacia su reelección? Pendientes.