Alito contiende por dirigencia del PRI contra diputada... cercana a su grupo

Alejandro Moreno formalizó su registro como candidato a dirigente del PRI, luego de que se separó del cargo el viernes; en medio de la polémica por su inminente reelección, y sobre todo porque la única persona que se registró para contender por la presidencia del tricolor, Lorena Piñón, resulto ser afín a Alito.

De hecho, apenas en mayo del 2023 el senador guerrerense Manuel Añorve Baños en Veracruz acompañó a Alejandro Moreno Cárdenas en una gira de trabajo que llevaba a cabo por ese estado y el priista publicó en sus redes sociales que se había reunido con el diputado Pepe Yunes; el presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos; el senador Mario Zamora y la diputada Lorena Piñón, todos ellos amigos.

En ese entonces Alito, junto con Añorve y Piñón, se reunió para sostener encuentros con la estructura priista, sectores y organizaciones de ese estado como parte de los trabajos de la dirigencia.

Este lunes, Alito, así como Lorena Piñón, presentó la documentación necesaria ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido; con Moreno también se presentó Carolina Viggiano, quien buscará la secretaría general.

Previo a su llegada al PRI, Moreno se reunió con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el instituto electoral, esto, en medio de la discusión de los documentos básicos del tricolor.

“Debemos decirlo con claridad, estamos en deuda con nuestro partido, desde hace muchos años, el PRI ha quedado desfasado de la realidad política, económica y social de nuestro país. Esto ha tenido un gran impacto negativo en la manera en que nos organizamos comunicamos y trazamos la estrategia política”, dijo Moreno.

Agregó: “El PRI está firme y de pie, y vamos a regresar y vamos a volver a ganar”.

Sin dar nombres, pero precisando que hay traidores dentro del partido tricolor, dijo que las diferencias que ha tenido con exdirigentes nacionales como Dulce María Sauri y Enrique Ochoa Reza son parte del proceso y que “a los traidores, que les dé su merecido la militancia”.

Alejandro Moreno reconoció que el instituto político ha tenido un distanciamiento con los grandes sectores que históricamente les favorecieron. Ni el sector obrero ni los campesinos los apoyaron, dijo, pero advirtió seguirán trabajando.

La mañana del lunes conforme lo marca la convocatoria del PRI, dio inicio el registro de los aspirantes a dirigir el PRI en el periodo 2024-2028. Una de las primeras que acudió hasta la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI fue Lorena Piñón, diputada federal, quien asistió para registrarse en fórmula con Cuauhtémoc Betanzos, regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Servicios y Obra Pública en San Pedro Cholula.

En la sede nacional del tricolor, entregaron por separado sus documentos a la Comisión Nacional de Procesos Internos, que encabeza Pablo Angulo Briceño.

Tras el registro de su fórmula, la diputada federal Lorena Piñón Rivera advirtió que en el PRI no hay espacio para “vacas sagradas o iluminados”, sostuvo que “el traje de terciopelo para nuestros cuadros distinguidos, ya no existe” y advirtió que “el priismo de infantería no se raja”.

Debemos decirlo con claridad, estamos en deuda con nuestro partido, desde hace muchos años, el PRI ha quedado desfasado de la realidad política, económica y social de nuestro país

Alejandro Moreno, Aspirante a la dirigencia del PRI

Señaló que “es momento de reinventarnos y de conectar con nuestras bases”, toda vez que “éste es el momento de la Revolución y de la renovación”. Para ello, dijo que es vital la unidad, ya que “sólo unidos podemos lograr el cambio que México necesita”.

Por su parte, luego de entregar la totalidad de la documentación requerida para su registro, Alejandro Moreno propuso hacer cumplir los resolutivos de la XXIV Asamblea Nacional del PRI y poner en marcha los foros respectivos, “para impulsar la reforma más profunda del partido”.

En el salón “Alfonso Reyes” de la sede priista, reconoció que el tricolor enfrenta una crisis, “como todos los partidos políticos en el mundo”. Consideró que “no es el momento para replegarnos” y llamó a “nunca echarnos para atrás, aunque se vea el camino muy complicado”.

Esta generación, recalcó, no puede cargar los errores de otros, que son lacayos del Gobierno. Convocó a defender a todo el sistema judicial y anunció que el PRI presentará su propuesta sobre este tema, “porque jamás vamos a apoyar la reforma del Gobierno”.

En tanto y con el argumento de que su reelección impediría que haya paridad de género dentro del Revolucionario Institucional, militantes inconformes buscan impedir que Alejandro Moreno repita en su cargo como dirigente nacional de esta organización política.

Dulce María Sauri, expresidenta nacional del partido, junto a las militantes Irma Lascano Ledezma y Susuky Estephani Mendoza Garatachia son las integrantes del PRI que han impugnado con diferentes argumentos la convocatoria del partido.

Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos (izq.) luego de su trámite. Foto: Especial

“A mí nadie me manda”, asegura su contendiente

“Él no me mandó”, dijo Lorena Piñón, tras acusaciones que señalan que fue direccionada por Alejandro Moreno, para contender por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, aunque eso sí reconoció que: “Hace tres semanas busqué a Alejandro para decirle que yo quería participar con él”.

La diputada del PRI Lorena Piñón Rivera, al igual que Alejandro Moreno, realizó su registro este lunes para participar por la dirigencia de su partido, asegurando que “a mí nadie me manda”, luego de que fuera cuestionada si fue enviada por Alito para competir por la dirigencia.

“Todo mundo cree que me mandan, mi compañero de fórmula y yo decidimos registrarnos, pero nunca imaginé cuántos ataques iba a recibir, pareciera que están en contra de una competencia. Por qué carajos no voy a tener la oportunidad de inscribirme, todos tenemos aspiraciones legítimas”, dijo la legisladora al conductor de Así las cosas, Enrique Hernández, para W Radio.

Todo mundo cree que me mandan, mi compañero de fórmula y yo decidimos registrarnos, pero nunca imaginé cuántos ataques iba a recibir, pareciera que están en contra de una competencia

Lorena Piñón, Diputada del PRI

La secretaria general del Comité Directivo del PRI en Veracruz aseguró que en un inicio buscó ser compañera de fórmu-la de Alito, pero el dirigente ya tenía un compromiso con Carolina Viggiano Austria, lo que le hizo tomar la decisión de contender en otra fórmula junto a su compañero Cuauhtémoc Betanzos, regidor de Cholula.

Aseguró que a diferencia de lo que se comenta, ella confió en los consejeros políticos nacionales, por lo que hará la campaña pertinente y señaló que Alito Moreno “en ningún momento fue autoritario”.

“Hay que invitar a todos los miembros del PRI, incluido los expresidentes, a unirse en un diálogo constructivo para fortalecer al partido”, concluyó.

PRI paga 21 mdp por asesorías, seguridad…

Para promover un “PRI Unido”, pagar asesorías fiscales y garantizar la seguridad de sus edificios y del personal del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pagó 21 millones de pesos, pero en las pasadas elecciones, a decir de sus críticos, “se comió” las prerrogativas destinadas para las campañas de sus candidatos a diversos cargos de elección popular, incluida la Presidencia, y no entregó recursos para esas actividades.

Así lo establecen los contratos firmados con tres empresas privadas que ofrecieron dichos servicios al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor, suscritos entre los años 2022 y 2023, bajo el mandato del campechano Alito Moreno.

Con base en los contratos consultados en el Portal Nacional de Transparencia, la dirigencia nacional priista alcanzó un convenio con Grupo MGDK, S.A. de C.V., por 10 millones 800 mil pesos, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

El concepto de los servicios es por asesoría y fiscalización respecto del ejercicio del gasto ordinario, del gasto en materia de actividades específicas, del gasto en actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y operaciones relacionadas con el CEN del PRI.

Otro contrato que suscribió el Revolucionario Institucional fue con la empresa Adros Secupro, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Ecatepec, en el Estado de México, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, para los servicios de seguridad y protección de personal, así como a vigilancia a inmuebles y bienes propiedad del tricolor.

Para ello se destinó un total de nueve millones 374 mil 813.84 pesos, de acuerdo con el convenio suscrito por el representante legal del PRI, Israel Chaparro, y el subsecretario de Administración del CEN, Marco Arturo Urquides.

De esta manera, Adros Secupro se comprometió a destinar, en enero, seis guardias con turnos de 12 por 12 horas; 37 más con turnos de 24 por 24 horas y tres supervisores; para el periodo de febrero a diciembre de ese año, el número de elementos fue el mismo y un supervisor más.

Cada costo por elemento fue de 13 mil 550.04 pesos al mes, en tanto que por cada supervisor se pagaron 23 mil 189.69 pesos.

Paradójicamente, en 2023 se firmó un convenio con la empresa MV Marketing Digital, S.A. de C.V., para la impresión de diversos materiales publicitarios —sin especificar el número total— con el título “PRI Unido”, lo cual contrasta con la situación actual de ese partido, que ha tenido fracturas importantes durante los últimos meses.

Por ese concepto se desembolsaron de las arcas del partido 689 mil 655.17 pesos más 110 mil 344.83 pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un total de 800 mil pesos, a la compañía con domicilio legal en Cancún, Quintana Roo. El pago fue a través de una transferencia electrónica.

Gráfico

Para las campañas recientes, los candidatos a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, así como gobernadores, senadores, diputados federales y locales, síndicos y regidores, se quejaron de que no recibieron el apoyo económico para sus respectivos actos de proselitismo.

A decir del expriista Ulises Ruiz Ortiz, todo el presupuesto de más de mil millones de pesos destinado para las campañas políticas “se lo comió” el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien, afirmó, “no tiene escrúpulos” para llevárselos al bolsillo.

“¿Qué va a hacer con las prerrogativas? Lo que ha hecho siempre: robárselas. En la campaña presidencial vimos que los candidatos andaban sin recursos, prácticamente abandonados, sin estrategia y había mil y pico de millones de prerrogativas; seguramente se las embolsó, pues Alito no tiene escrúpulos para hacer eso ni se tienta el corazón”, aseguró el expriista.

En entrevista con La Razón, el exgobernador de Oaxaca, quien fue expulsado durante el mandato de Moreno, denunció que todo el movimiento que éste hace para reelegirse en la presidencia del partido político es porque quiere fuero para no ser encarcelado por enriquecimiento ilícito.

“Lo que está buscando Alito, en primer lugar, es no responder ante las autoridades del desvío de recursos de cuando fue gobernador de Campeche, que está ahí una denuncia, está probado, está protegido por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ése es su primer objetivo y ése es lo que lo hace moverse y simular que quiere fortalecer al partido después de su peor derrota del PRI en su historia”, sostuvo.

Ruiz Ortiz aseguró a este rotativo que para ello cuenta con la protección del propio Presidente de la República, ya que “le sirve más en el PRI para terminar de destruirlo, desaparecerlo”, e incluso para votar a favor de las reformas constitucionales como la judicial, que envió el 5 de febrero pasado al Congreso de la Unión.

“Al Presidente mientras le sirvas no importa que seas delincuente, como es el caso de varios exgobernadores del PRI, el caso de varios exsecretarios de Estado en el sexenio de Peña (Nieto) (…) Alito quiere llevar al PRI al compromiso este del pacto de impunidad de Peña con López Obrador, que es que el partido pierda su registro y con esto se fortalezca Morena, que es prácticamente una repetición del PRI”, dijo Ruiz Ortiz.

Cabe recordar que en septiembre del 2021, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI determinó expulsar del partido al exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, por presuntamente fomentar la división interna y desprestigiar a la dirigencia.