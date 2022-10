'Alito' dio dinero incompleto al PRD y “burlaba” a Jesús Zambrano, reveló Layda Sansores

En otra edición del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló supuestas conversaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en las que acuerda la entrega incompleta de dinero al PRD.

Según lo exhibido por la mandataria morenista, las conversaciones datan de diciembre de 2020, época en la que se originó la coalición Va por México.

El supuesto interlocutor del priista fue identificado como Hugo Gutiérrez, secretario de finanzas del partido, quien comunica a Moreno Cárdenas que ha retomado una negociación con el PAN y PRD, donde éste último afirmó estar de acuerdo en que el tricolor se encargara de la mesa de fiscalización de la alianza.

Con un lenguaje altisonante, el priista le pide “ignorarlos” y que no firme nada con ambos partidos porque no existe acuerdo alguno, ya que fue el PRI quien decidió presidir dicha mesa.

Tú no firmes ni pu* ma* y no hay ningún acuerdo. Les vamos a decir que igual que en el PRI se votó el acuerdo de presidir la mesa de fiscalización. Mándalos a la ver*. Habla con Vladimir, ahí pura ver* a chin* a su ma*. No la pueden presidir. Dícelo a (Rubén) Moreira Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional de PRI

Más adelante, Hugo Gutiérrez le afirma que “apretará con los perredistas cuando acompañe a Rubén Moreira", actual coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, a lo que 'Alito' le asegura que el tema ya fue tocado junto a Luis Espinoza Cházaro y que él “dio su palabra y apoyo al PRI”.

te puede interesar Alito reprocha “posiciones infantiles” a sus exaliados

En mensajes supuestamente de mayo de 2021, Hugo Gutiérrez vuelve a escribirle para preguntarle si el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lo buscó para que le entregara dinero por parte del PRI.

“No sé qué hay que hacer ahí. No sé, no me llamó. No me calienten la cabeza a mí con pende*, qué hay que hacer ahí. A ver, dime, qué mama* ahora”, exclamó Moreno Cárdenas.

La conversación concluye con una instrucción del priista para que de los 15 millones de pesos que serían transferidos al partido del sol azteca, sólo se le enviaran diez, pues cinco fueron enviados a “temas que estamos resolviendo”.

¡Hasta a sus socios transaba! 😂



Layda Sansores exhibe cómo trataba Alito Moreno a su socio de Va por México, Jesús Zambrano del PRD 😝 pic.twitter.com/qhceznwAPI — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) October 19, 2022

“Hasta a él (a Jesús Zambrano) se lo burlaba. A todos se los tranza”, expresó la gobernadora Layda Sansores luego de mostrar las conversaciones, quien cuestionó “¿dónde está la dignidad de la alianza?”.

Al finalizar la sección, la mandataria recordó que el próximo viernes se realizará la audiencia respecto al amparo que interpuso el priista en su contra para cesar las menciones que ella ha hecho de él.

DGC