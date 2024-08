"Alito" Moreno se registra como senador; reafirma cohesión en bancada del PRI para defender al Poder Judicial

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se registró este domingo 25 de agosto como senador por la vía plurinominal por el estado de Campeche.

Tras realizar su registro, aseguró la cohesión de su grupo parlamentario, conformado por 15 senadores, para defender al Poder Judicial; además, dijo, “habremos que trabajar juntos para los temas de reformas constitucionales en las dos terceras partes”.

En atención a medios luego de presumir su credencial que lo acredita como senador de la LXVI Legislatura, “Alito” Moreno aseguró que las reformas constitucionales, como las enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se encuentra la reforma al Poder Judicial “se construyen con las dos terceras partes, las reformas a las iniciativas, las minutas pasan con votos y yo creo que el oficialismo hará su esfuerzo”.

#VIDEO | Alejandro "Alito" Moreno (@alitomorenoc), se registró como Senador plurinominal por Campeche. Al salir de su registro se le cuestionó sobre si ya tenía el aval del árbitro electoral para su reelección y subrayó que es respetuoso de las decisiones de la autoridad… pic.twitter.com/jlJFOUHlIL — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 25, 2024

Además aseguró que la oposición en el Senado “no apoyaremos esa iniciativa”, al Poder Judicial. De igual forma, apuntó que están en pláticas con los senadores del extinto PRD, Araceli Saucedo Reyes y José Sabino. “No hemos tenido contacto, yo he tenido comunicación, hemos establecido canales de comunicación para poder establecer un diálogo” y agregó que “lo importante es sumar este esfuerzo a la votación, a la decisión de que no se está de acuerdo”.

Reiteró que “lo que hemos establecido en el grupo parlamentario del PRI es estar cohesionados, es estar juntos las 15 senadoras y senadores, así lo haremos, vamos a trabajar firmes y claros y bueno pues habrá que esperar en tiempos, como siempre decimos nosotros, la hora de la votación y yo creo que cada legislador debe de asumir su responsabilidad”.

También se le cuestionó sobre si ya tenía el aval del árbitro electoral para su reelección y subrayó que es respetuoso de las decisiones de la autoridad electoral; además, dijo que el trabajo para su reelección fue "pulcro, limpio y cuidado".

“Nosotros vamos muy bien y nosotros vamos a respetar lo que decida siempre la autoridad electoral. En el ámbito electoral. Claro, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Nosotros estamos ciertos que las cosas se hicieron bien, hubo una elección transparente, democrática, aunque a muchos no les guste” , acotó.

Luego de su registro, Manuel Añorve, coordinador de la bancada priista, le dio un recorrido por las instalaciones del Senado a "Alito" Moreno. Personal de Servicios Parlamentarios abrió las puertas del salón de sesiones para que ambos, acompañados de otros priistas pudieran conocer el Pleno y le mostraron el escaño que posiblemente pueda usar durante los próximos seis años.

cehr