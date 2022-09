Alito reta a aliados a que ellos rompan; PAN, a que en el PRI se rebelen.

Al ratificar que no renunciará a la dirigencia del PRI y que su partido no dará marcha atrás a la iniciativa militar que hoy se discutirá en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, se lanzó contra sus socios de la alianza Va por México, contra priistas no afines a su dirigencia, aunque dijo que no será su partido el que rompa la coalición.

Sugirió al PAN y al PRD no pensar con el “hígado” respecto al tema, pues también los cuestionó sobre si tendrán la capacidad para ganar una elección solos.

“Lo fundamental, lo importante, es pensar en México; aquí las acciones se hacen con razón, no con emoción. En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado; por eso, la convocatoria es y será siempre construir…ir juntos. Yo te preguntaría: ¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? Nosotros sí, pero lo importante es construir juntos para sumar esfuerzos. Nosotros no vamos a ser quienes rompan esa coalición”, manifestó.

Desde la sede nacional del PRI, Moreno Cárdenas sostuvo que “no hay que descubrir el hilo negro” sobre por qué se presentó con mucho tiempo de anticipación la propuesta para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 en labores de seguridad pública.

Tanto él como el coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, mencionaron que el tema no podría ser debatido más adelante, en medio de los comicios del 2023 y 2024, porque devolver a los militares a los cuarteles en esas fechas, como lo marca la ley, sería una “irresponsabilidad”.

Lo importante, es pensar en México; aquí las acciones se hacen con razón, no con emoción. En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado

Alejandro Moreno Cárdenas, Líder nacional del PRI

Moreno Cárdenas sostuvo que las diferencias “se tienen que limar” y dejarlas a un lado porque “primero está México”.

Además, recalcó que, “si alguien ha impulsado esa coalición”, ha sido el Revolucionario Institucional, por la vocación aliancista que mantiene, e incluso recordó que mientras en Nuevo León el PAN decidió ir solo y perdió la elección, en Chihuahua su candidata declinó a favor de Maru Campos y se logró el triunfo.

El diputado Rubén Moreira refirió que, aunque hay coalición, cada partido tiene sus agendas.

“Varias ocasiones se han detenido algunas de las iniciativas de derechos de las mujeres porque a algunos de los coaligados no les parece que sea el momento oportuno para debatirlas”, reclamó.

En ese sentido, pidió al PAN y al PRD votar la iniciativa sobre la Guardia Nacional, sobre todo al blanquiazul, porque, recordó, fue durante el Gobierno de Felipe Calderón que se llamó a las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico.

“Yo creo que a muchos les gana el odio que tienen contra Morena, y entonces todo lo que se proponga para la construcción del país está mal, y no; esto no se trata de eso… La apuesta es esta: unos años más para el Ejército o una vida para siempre con el narcotráfico”, dijo.

Yo creo que a muchos les gana el odio que tienen contra Morena o tal vez del que le tengan al Presidente, y entonces todo lo que se proponga para la construcción del país está mal

Rubén Moreira Valdez, Coordinador del PRI en San Lázaro

PAN llama a priistas a rechazar plan de Alito

Las diferencias en el seno de la alianza Va por México escalaron ayer, luego de que el PAN acusó al PRI de incumplir los compromisos de la coalición y llamó a los diputados y senadores del tricolor a que rompan con la línea de su dirigencia y voten en contra de la reforma constitucional “cómplice de Morena”, propuesta por el PRI, y con la que se pretende ampliar el periodo de la participación del Ejército en tareas de seguridad.

La dirigencia nacional de Marko Cortés recibió el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Permanente del blanquiazul en las decisiones que tome para evitar cualquier cambio a la Constitución, con el objetivo de seguir militarizando al país con una “fallida estrategia de seguridad”.

Durante la reunión de la Comisión Permanente del partido, en la que se incluyó como punto del día el análisis de la continuidad de la coalición opositora entre PAN, PRI y PRD, se hizo la acusación respecto a que el Revolucionario Institucional faltó a los compromisos establecidos por los tres partidos.

Por ello, de cara a la revisión hoy en comisiones de San Lázaro, de la iniciativa propuesta por la diputada federal del tricolor Yolanda de la Torre, para ampliar del 2024 al 2028 el periodo de participación del Ejército en tareas de seguridad, los panistas llamaron a los legisladores del tricolor a frenar una reforma constitucional que, advirtieron, es “cómplice de Morena”.

El PAN subrayó que los legisladores del PRI deben considerar que, por encima de los intereses particulares o de grupo, está el bienestar nacional, por lo que no deben acompañar la iniciativa propuesta.

“Debido al incumplimiento por parte de la dirigencia nacional del PRI a los compromisos suscritos en la plataforma de la coalición Va por México, hacemos un firme y respetuoso llamado a las diputadas y diputados, así como a los senadores del Partido Revolucionario Institucional, a que antepongan el interés nacional por encima de cualquier interés particular o de grupo y que voten en contra de la reforma constitucional que, en complicidad con Morena, se ha propuesto”, manifestó el PAN.

Sin precisar si hay una ruptura de la coalición opositora, el blanquiazul apuntó que el compromiso es establecer una alianza con quienes estén dispuestos a defender al país de la “destrucción” que impulsa el actual Gobierno federal.

“Acción Nacional reitera su compromiso en mantener una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos y con aquellas fuerzas políticas dispuestas a defender a México de la destrucción provocada por este Gobierno”, aseveró.

La Comisión Permanente del blanquiazul fue convocada particularmente para revisar el tema de la coalición y, aunque se estableció este llamado, no hay un criterio uniforme para anunciar la ruptura de la alianza.

De acuerdo con la secretaria general del blanquiazul, Cecilia Romero, el tema no se puede decidir en forma simple y requiere discutirse a fondo, porque hay posiciones a favor y en contra.

Entre algunos panistas cercanos a la dirigencia de Marko Cortés expresaron su molestia por el comportamiento de la dirigencia de Alejandro Moreno; sin embargo, legisladores panistas se han expresado por no concretar la ruptura definitiva.

AMLO pide apoyar que FA sigan en seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que a todos les conviene que el Ejército y la Marina continúen en labores de seguridad y por ello consideró necesario que se amplíe el plazo para su permanencia en las calles.

“Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas. En marzo de 2024 termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina. Entonces, tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo, como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución”, manifestó el mandatario.

Le pidió a la oposición que deje de lado la “politiquería” y apoyen la propuesta, presentada por los priistas, para que la Guardia Nacional continúe bajo el control de las Fuerzas Armadas.

“Se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública; incluso, se usó al Ejército para declarar la guerra, sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución. Es que, de veras, los conservadores y sus militantes son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. No puede ser que la politiquería, porque les caiga mal el Presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país”, aseveró.

Añadió que sí hay un plan para que los estados y municipios refuercen sus policías y rechazó que haya desaparecido el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, aunque presentó cifras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el cual se emplea para el pago de agua, descargas de aguas residuales, modernización de recaudación local, mantenimiento de infraestructura y a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública.

Si los municipios no pagan los derechos por el servicio de agua, la Comisión Nacional del Agua puede ordenar la retención de estos recursos hasta que se cumplan los adeudos.

López Obrador insistió en que los recursos para que los estados continúen con la capacitación de sus fuerzas de seguridad “son intocables” y recordó que la labor de la Guardia Nacional se refuerza con participación de las policías locales.

“No, intocable. Pero además no sólo es porque, con derecho, los gobernadores protestarían, sino porque se trata de seguridad. Que se termine de consolidar la Guardia y sí ayuda mucho el que se apoye con el Ejército, la Marina, y las policías estatales, todos juntos”, explicó.

PRD llama al Presidente a dejar la “politiquería”

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer a un lado las intrigas políticas para construir en conjunto una estrategia en materia de seguridad.

Entrevistado durante su llegada al Quinto Informe de Labores del gobernador del Estado de México, el perredista sostuvo que tanto a su partido como al PAN les preocupa la violencia en el país.

“Ojalá fuera sincera la expresión del Presidente, diciendo que quiere que hagamos a un lado la politiquería, que lo haga también él y, entonces, dialoguemos para construir juntos una alternativa en favor de la seguridad”, dijo.

Sobre si la ruptura de la alianza a nivel nacional tendrá impacto en lo local, Zambrano Grijalva sostuvo que la separación no se replicará necesariamente, pues la decisión dependerá de las dirigencias estatales de los partidos.

En el caso del Estado de México, donde se alistan para la contienda por la gubernatura del 2023, el perredista sostuvo que PAN, PRI y PRD mantienen un diálogo constante.

En tanto, la bancada del partido en el Senado arremetió contra el Presidente, al decir que sólo utiliza a las fuerzas federales como “apaga fuegos” y “levanta muertos”.

En conferencia de prensa, el senador Juan Manuel Fócil dijo que el problema de origen para combatir la inseguridad es la política presidencial de “abrazos y no balazos”, que ha permitido el incremento exponencial de los delincuentes y de los delitos.

Cuestionó que se haya permitido el desmantelamiento de las corporaciones policiacas locales para fortalecer a la GN, cuando, junto con el Ejército, no les permiten realizar las tareas de inteligencia y prevención con la que podrían combatir la inseguridad.