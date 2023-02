Alito revienta plenaria de senadores del PRI

E l dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reventó la reunión plenaria de los senadores priistas, quienes tuvieron que suspender los trabajos que realizaban, por lo que el coordinador de la bancada lo acusó de ser un irresponsable.

Ayer, alrededor de las 13:00 horas, el sainete que han protagonizado ambos personajes desde hace algunos meses, por el control de la dirigencia priista, hizo crisis cuando el líder nacional del tricolor arribó a la sede senatorial, invitado por senadores como Manuel Añorve y Mario Zamora.

Moreno Cárdenas, quien también es diputado federal, aseguró que sí fue invitado a participar en la reunión de los senadores del tricolor y agradeció el encuentro con “los que estaban presentes”: Manuel Añorve, Mario Zamora, Ángel García, Beatriz Paredes, Sylvana Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Claudia Anaya y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Al ser cuestionado respecto a si ya no existían diferencias con el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Moreno, Alito, señaló que siempre es respetuoso y que, si asistió, fue en cumplimiento de su responsabilidad de acompañar a los senadores de su partido.

“Aquí estoy, invitado por las y los senadores del PRI. Nosotros siempre actuaremos de manera respetuosa y responsable. Mi responsabilidad es acompañarlos, estar presente y construir una agenda legislativa”, declaró.

Sin embargo, el líder parlamentario del tricolor aseguró que Moreno Cárdenas no estaba invitado a la plenaria y que el acuerdo era que los senadores priistas se reunirían con él tras el cierre de los trabajos legislativos de este martes.

“Es la irresponsabilidad de llegar a una reunión en la que él no está siendo convocado. Es como si yo me fuera a parar en este momento al Comité Ejecutivo y me metiera a una reunión en la que no me convocaron; no. No debe de ser, no está el tema de la coordinación, ni siquiera el tema de la dirigencia en la plática, en el diálogo”, aseveró.

Osorio Chong descartó que esta situación afecte la agenda de los senadores priistas, pero acusó que es el dirigente el que está afectando al partido e incluso pone en riesgo los comicios en Coahuila y el Estado de México.

“El que las afecta es Alito, el que tiene problemas e incumplimiento de la palabra dentro y fuera del partido es Alito, y yo confío en mis compañeras y mis compañeros en su presencia, en su trabajo, y que van a abonar a las dos campañas, a la de Coahuila y el Estado de México”, dijo.

“El que debiera reflexionar qué tanto está ayudando es él (Alejandro Moreno Cárdenas). El que puso los peros para estas alianzas ha sido él. El que pone en duda los acuerdos para las alianzas es él, al incumplimiento de lo que les ha prometido a los otros partidos políticos”, enfatizó.

No obstante que el coordinador negó que esta situación dividiera al grupo parlamentario, posteriormente el senador Manuel Añorve declaró que era falso que hubiera un acuerdo para que Moreno Cárdenas llegara con los senadores después de la plenaria y defendió que, si asistió, fue por invitación de la mayoría de los integrantes de la bancada.

Tras conocer las declaraciones de Osorio Chong, el líder nacional priista prolongó el enfrentamiento y le lanzó un nuevo reproche.

“Ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena, como lo estamos haciendo nosotros, y no con los priistas que estamos luchando por México, ni levantándose de las mesas”, expresó.

También realizó señalamientos en contra de Morena, a cuyos integrantes les llamó “cínicos, mentirosos y corruptos, ya que sus funcionarios públicos andan en campaña y dejan sus responsabilidades”, en referencia a la asistencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación, a las plenarias de Morena en el Congreso.

“Los hemos denunciado. Esas corcholatizas que traen andan violando la ley por todo el país. En calidad de qué van. ¿De servidores públicos? ¿De candidatos? Por eso quieren ganar las elecciones a la mala. No lo vamos a permitir”,dijo.

Demanda al Gobierno no usar recursos sociales rumbo al 2024

El grupo parlamentario del PRI en el Senado demandó al Gobierno federal que no viole la ley en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México y no utilice los recursos sociales para ayudar a los candidatos de Morena.

Durante la inauguración de la Plenaria de la bancada tricolor, en la que estuvo presente la precandidata a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que desde la Cámara alta vigilarán que no se utilicen recursos públicos para las campañas de Delfina Gómez y Armando Guadiana.

Aseveró que es evidente que el Gobierno federal sabe de la importancia de las elecciones en el Estado de México, por lo que elabora una estrategia que contempla la participación de funcionarios federales y el uso de programas sociales, para utilizarlos electoralmente.

“Desde el Senado de la República, nuestra exigencia al Gobierno de la República a que no sigan violando la ley, a que sus funcionarios, los programas sociales, no sean utilizados para ayudar a su candidato en el Estado de México y en el estado de Coahuila.

“Estaremos haciendo el señalamiento correspondiente día a día, porque ellos creen que pueden seguir haciendo las cosas y que nadie se los va a señalar, llevan varios años haciendo campaña, violando la ley en actos públicos, con funcionarios públicos y recursos públicos”, aseveró.

Respecto a las observaciones que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la gestión de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Osorio Chong recordó que no es el primer señalamiento que hacen en su contra.