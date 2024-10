Ahora, hasta altos funcionarios

Y fue el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Noboa, quien aprovechó un viaje a México —donde participó en la I Cumbre Técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social— para desertar del régimen y escapar a Estados Unidos, donde ya solicitó asilo y en breve tendrá una audiencia en la que se determinará si se concede o no su petición. El medio Martí Noticias dio cuenta de que el exalto funcionario cruzó la frontera por Nogales, Sonora, y que tratará de asentarse en Florida, donde ya viven familiares suyos. Llama la atención, nos comentan, que no sólo sean deportistas o médicos los que aprovechan traslados al exterior de la isla para solicitar asilo y ya no volver más a su país, sino también elementos relevantes de la estructura de gobierno. De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, desde febrero de 2023 alrededor de 117 personas han buscado refugio en EU.