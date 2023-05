Al alza, delitos contra indocumentados: ONG

Los casos de secuestro y desaparición de migrantes encendieron las alertas entre expertos y activistas, quienes advirtieron que la situación es más grave de lo que las autoridades reportan, debido a que hay una cifra negra que rebasa los datos oficiales y que puede llegar hasta 10 mil casos sólo en la presente administración.

“Las cifras en México de personas migrantes están maquilladas y no coinciden con la realidad de lo que ocurre, ya que no hay interés de las autoridades por realizar un conteo oficial y no hay brigadas de búsqueda que tengan como prioridad la localización de migrantes”, denunció José Ugalde, vocero del Movimiento de Desaparecidos.

En su opinión, hay un vacío en el tema y las personas extranjeras desaparecidas y sus familias son víctimas de los delitos y del desdén frente a dichos ilícitos.

“Ellos (las familias) no saben en dónde están sus familiares, pues pueden pensar que están en trayecto o a salvo, cuando en realidad pueden estar desaparecidos, secuestrados o hasta muertos. La cifra oficial está rebasada por la cifra negra; hay muchos (casos) que no están denunciados y seguramente otros más, que las fiscalías no reportan, simplemente por ser migrantes”, explicó.

Apenas la semana pasada, la organización Alto al Secuestro puso de relieve, por primera vez, que durante abril las cifras de migrantes secuestrados impactaron significativamente en los registros del delito en general, debido que se documentaron los casos de 172 extranjeros plagiados en San Luis Potosí y Sonora, mientras que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reprochó que las autoridades federales no hayan contabilizado esos casos en los reportes mensuales de incidencia de secuestro.

Una aproximación a la realidad de los migrantes en este tema la reflejan los datos del Registro Público de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob), los cuales detallan que, del 1 de diciembre del 2018 a este 17 de mayo, hay 121 personas con el estatus de desaparecidas, lo que marca un notable contraste con las dos personas reportadas durante el mismo lapso del sexenio anterior.

Incluso, en lo que va del 2023 se registran 24 personas desaparecidas: cuatro en enero, seis en febrero, ocho en marzo, cuatro en abril y dos en mayo; sin embargo, sólo han sido localizados cuatro de ellos.

Al respecto, Javier Urbano, investigador del tema migratorio por la Universidad Iberoamericana, mencionó que las autoridades han localizado a extranjeros sólo por temas de denuncias y no porque haya una estrategia para ello, ya que no hay una política de combate a este delito del que son víctimas los extranjeros indocumentados.

“Las desapariciones de migrantes están por encima de una cifra de rescate. Además, ni siquiera tenemos a una CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) que haga un reporte de delitos, como se hizo en administraciones anteriores. Otra causa es el aumento del crimen organizado, que ya generó un coto de poder entre las personas migrantes”, explicó.

Subrayó que la cifra negra es muy elevada, ya que los estados que son parte de la ruta migratoria son donde deben existir más desaparecidos que las fiscalías no reportan, ya que no son tema de interés o reclamo.