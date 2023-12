'No nos van a amedrentar', dice diputado Mauricio Prieto tras atentado en su contra

Luego del ataque armado que se perpetró ayer en su contra, el diputado federal por el PRD, Mauricio Prieto, dijo estar bien y que por este hecho no detendrá las actividades que realiza en su distrito electoral en Michoacán.

“Quiero decirles que estoy bien, que afortunadamente no nos pasó nada, que gracias a Dios estuvimos al pendiente de lo que estaba sucediendo. Agradecerle profundamente a los muchachos que trabajan conmigo que son los que me brindan la seguridad, que estuvieron a la altura del lamentable hecho en Tarímbaro”, dijo.

Gracias a Dios me encuentro bien, al igual que mis colaboradores, gracias por sus mensajes y llamadas. — Mauricio Prieto (@soymauprieto) December 22, 2023

Por medio de redes sociales, el legislador también agradeció al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y al secretario de Gobierno, Elías Ibarra, por el apoyo que le extendieron tras el ataque.

Al referir que el móvil del mismo fue el trabajo que realiza en el distrito que representa ante la Cámara de Diputados, expresó:

“Sepan que no nos van a amedrentar, que no le voy a bajar al trabajo, que seguiré firme recorriendo mi distrito, visitando y platicando, porque esto que me sucedió a mí le sucede a muchos y muchas pero no lo denuncian… pasa cotidianamente”, dijo,

Y agregó: “Desafortunadamente me tocó a mí, pero así como a mí me tocó le pudo tocar a cualquier ciudadano común y corriente que no tiene la posibilidad de traer seguridad”.

