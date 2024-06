AMLO abierto a modificaciones a reforma al PJ, pero condiciona mantener elección por voto popular

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo estar abierto a que su propuesta de reforma judicial pueda tener cambios en el Congreso, derivado de los foros públicos de discusión y consulta, pero que se mantenga firme el apartado para que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos por el voto popular.

“Como lo propuso Claudia (Sheinbaum), estoy de acuerdo que haya foros, que haya encuestas, que se le pregunte a la gente, a todos, pero que en septiembre se decida. Incluso pueden haber cambios, sólo que se respete el que el pueblo elija. Eso es lo único”, dijo AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

AMLO puntualizó que el resto de la propuesta de reformas al Poder Judicial, sobre todo en los mecanismos de sanción, puede ser modificada, pero no el hecho de que los cargos del Poder Judicial se sometan a las urnas, reiteró.

Todo lo demás, si va a ser el mismo Consejo de la Judicatura con más autoridad para sancionar a malos jueces, magistrados o ministros, o va a ser un tribunal especial, o cuánto tiempo van a tardar en el cargo, todo eso se puede revisar AMLO

AMLO refirió que posteriormente se tendrán que definir los mecanismos para la elección popular de jueces, magistrados y ministros, por lo que prevé que dichos comicios sean celebrados en la primera mitad del próximo año.

“Si se tiene que definir las bases y la elección se puede llevar a cabo el año próximo, al principio del año, al primer trimestre o en el primer semestre, pero eso va a ayudar mucho porque es seguir reformando”, opinó AMLO.

AMLO advirtió que hay resistencias de “los mafiosos” porque “quieren tener control, para decirlo claro, o sea, para que sigan jueces ordenando en 24 horas le dan la libertad y otro tipo de cosas. ¿Qué estamos planteando? Vamos a limpiar democráticamente que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros”.

AMLO insistió en que la reforma judicial permitiría que nadie que excluido, por lo cual, quienes están ahora de ministros, magistrados y jueces puedan ser candidatos. “Nada más que también haya otros y se conozca, que la gente sepa quiénes son, y que el pueblo los elija. Y no es nada nuevo, así se estableció en la Constitución de 1857, se elegía a los magistrados en una elección directa, pero era elección , incluso se elegía hasta el procurador”, recordó.

AMLO consideró que la elección, mediante voto popular, “va a ayudar mucho si la gente dice este es el juez o jueza de distrito, hay seis, ocho, 10. A ver, quiero saber quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, y la gente dice éste y el que saque más votos, ese queda; lo mismo en el caso de los ministros”.

Define AMLO reformas prioritarias para septiembre: Judicial, Ley del ISSSTE, eliminar reelección, ayuda a mujeres y becas



Al descartar que la reforma para disminuir la jornada laboral a 40 horas sea aprobada en lo inmediato, AMLO delineó las cinco iniciativas que serán prioritarias a partir del 1 de septiembre como las pensiones a mujeres de 60 a 64 años, reforma a la ley del ISSSTE, becas para estudiantes de educación básica, eliminar reelección de legisladores y cambios al Poder Judicial.

AMLO admitió que a tres meses y 15 días de concluir su gobierno no será posible sacar adelante todo el Plan C en el Congreso de la Unión, porque no habrá tiempo, lo cual, dijo, ya fue platicado con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Ya nosotros enviamos un paquete de reformas, son 20, no van a poder revisarlas, analizarlas y aprobarlas en su caso en un mes, porque la nueva legislatura entra en funciones a principios de septiembre y nosotros terminamos a finales. Pero ya hay estas iniciativas y otras que probablemente envíe Claudia (Sheinbaum) una vez que sea presidenta constitucional, porque el titular del Ejecutivo tiene esa facultad AMLO

El 5 de febrero pasado, AMLO presentó un paquete de 20 reformas, entre las que destacan la reforma al Poder Judicial, a la Guardia Nacional y otras de carácter social, como prohibir el maltrato a los animales y no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación.

AMLO opinó que para septiembre están las cinco reformas importantes que propuso Sheinbaum y él, según lo acordado durante la reunión que sostuvieron ambos el lunes en Palacio Nacional.

“Ella propone la no reelección, esa puede salir; propone, no veo problema y se puede lograr consenso, que le otorga una pensión a las mujeres de 60 a 64; la tercera no le veo un problema, las becas para los estudiantes de educación básica, ahora quiere convertirlo en derecho constitucional, está muy bien.

“La del ISSSTE es también importante, yo creo que también va a haber consenso, porque es apoyar a los jubilados (…) Son dos, una es la que ya está aprobada para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, esto corrige lo que hicieron tanto Zedillo como Calderón de reducir el monto de la pensión al momento que el trabajador se jubila, al 30 por ciento de su sueldo”, añadió AMLO.

AMLO aclaró que la reforma que se pretende corregir es la que se hizo en 2007 a la Ley del ISSSTE con el panista Felipe Calderón.

“Esta reforma que estamos planteando es ir gradualmente quitando lo de los años de jubilación, dejar nada más los años de servicio, 30 años de servicio, aunque tengas 56 años, si ya cumpliste, si eres hombre, pensión completa; 28 años si eres mujer, pensión completa. Hay maestros hoy que no quieren jubilarse, por eso, y esto se va a resolver”, garantizó.

