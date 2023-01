AMLO aboga por unidad, pero pide condenar represión del gobierno peruano

En un mensaje enviado a la Séptima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el Presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por la unidad de todas las naciones del continente, incluidos Estados Unidos y Canadá, y pidió que haya un pronunciamiento contra el gobierno peruano.

“Tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos, de todos los gobiernos de nuestra América en forma muy especial queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula con el pueblo de Brasil que decidió libremente elegir a su presidente, no podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de estado ni militares, ni técnicos, se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia, es el pueblo el que manda en la democracia no las oligarquías, también no debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo, hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión”, demandó el Presidente López obrador.

Se pronunció por acabar con la doctrina Monroe, que ha sido eje de la política exterior de los Estados Unidos en América Latina.

“Nosotros podemos unirnos en todo el continente, esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente, que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica, de América para los americanos, la doctrina Monroe y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países”, exigió el mandatario.

Reconoció que hay diferencias, incluso ideológicas, entre los mandatarios del continente, pero resaltó que son más las coincidencias y los lazos de amistad que unen a los pueblos que lo que pueda distanciar a los gobiernos, aunque aprovechó para criticar a los vecinos de Bolivia que negaron permisos para recargar combustible a la misión de rescate del expresidente Evo Morales.

“Expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos de América, estamos con algunas diferencias de tipo político, de tipo ideológico, pero coincidimos en lo fundamental, en luchar en favor de nuestros pueblos; eso es lo que hacemos en el caso de Ecuador con (Guillermo) Lasso, en el caso del presidente de Paraguay (Mario) Abdo, no se nos va a olvidar, que cuando se cerró el espacio aéreo en la misión para salvarle la vida a Evo para traerlo a México y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos de Bolivia, en Paraguay se permitió que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible, esa fue una decisión soberana que no vamos a olvidar”, sentenció López Obrador.

A pesar de ello, insistió en que los pueblos de América comparten más intereses y por ello la unidad, como el “sueño de nuestro libertador Bolívar”, para alcanzar la unidad continental.

“Tenemos que buscar la unidad, es muchísimo más, mucho, mucho, mucho más lo que nos une en todo en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, en nuestra vecindad, las tradiciones de amistad, de solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen, que lo que nos puede separar”, expresó López Obrador en su mensaje a la Celac.

El canciller Marcelo Ebrard acude en representación del gobierno mexicano. Previamente el Presidente se había disculpado por no asistir, pues tenía mucho trabajo en México, pues tenía que supervisar como cada 15 días, las obras del Tren Maya.

DGC