AMLO aclara que reforma eléctrica no está contemplada en diálogo con Biden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en la agenda bilateral con Estados Unidos esté contemplada la discusión de la reforma eléctrica, pero podrá abordarse si es necesario.

"Si el presidente Joe Biden me pregunta sobre la reforma eléctrica, aunque no creo que lo haga porque es muy respetuoso, no me va a costar trabajo decirle: es que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en estos casos: ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?". Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina, López Obrador comentó que llegado el momento comentaría al presidente de Estados Unidos que la reforma eléctrica busca que ya no se siga abusando de los consumidores y que no aumenten los precios de la energía eléctrica.

AMLO refrenda su compromiso en evitar que aumenten los precios de la luz, la gasolina y el diésel

"Hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, el diésel y la luz, y lo he cumplido y lo voy a cumplir, no van a aumentar en todo el sexenio. Antes aumentaban y aumentaban los precios”, refirió.

AMLO destacó que una vez que se apruebe el presupuesto comenzarán los foros en la Cámara de Diputados para debatir la propuesta de reforma constitucional y se congratuló porque se dará tiempo para que la gente conozca a profundidad la reforma.

"México es un ejemplo porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal que consiste en beneficiar sólo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. A robar a otra parte", destacó López Obrador.

EASZ