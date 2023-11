AMLO acusa de alterar sus dichos a consejera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la consejera Claudia Zavala de estar detrás de la alteración de las citas textuales sobre Xóchitl Gálvez, utilizadas para sancionarlo por supuesta violencia política de género, y aseguró que quien “pagó los platos rotos” fue Alberto Cruz, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No tenemos ninguna notificación, pero ya pasó, desde el primer día denunciamos aquí que esto es lo más importante, esta tribuna pública, esta conferencia, de que habían manipulado lo que había dicho, de manera burda y que con esa manipulación nos sancionaron.

“Pero no es esa persona (Alberto Cruz) nada más, son sus jefes, nada más que los de abajo pagan los platos rotos, yo creo que fue la consejera (Claudia Zavala), esa señora, con todo mi respeto, ni modo que ella no se dio cuenta que estaban manipulando mi dicho, pero ya pasó”, sostuvo durante la conferencia de prensa matutina.

López Obrador ironizó que era bueno que el INE no censurara la mañanera porque “entonces sí nos quedamos en estado de indefensión, desde luego estamos acostumbrados a luchar, tendríamos que dar conferencia no a las 7:00, sino a las 2:00 de la mañana, o en la noche, a las 11:00 de la noche, las 12:00, pero no, afortunadamente vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica y garantizar el derecho del pueblo a la información”.

En ese sentido, el gobernante mexicano declaró que actualmente la gente ya no aplaude lo que dicen algunos periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola o medios de televisión y radio, o de extranjeros entre ellos The New York Times o The Washington Post porque hay un “despertar de la conciencia”. Aseveró que si fuera por éstos, ya no estaría en el poder.

La semana pasada, el Órgano Interno de Control del INE determinó suspender provisionalmente al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Alberto Cruz Martínez, por alterar citas textuales de López Obrador con las que se determinó que cometió violencia política de género contra la panista Gálvez Ruiz.

De acuerdo con el OIC, la suspensión se ordena por un presunto abuso de funciones, al modificar las palabras del Presidente en dos acuerdos. El 2 de agosto, el INE determinó que López Obrador cometió violencia política en razón de género contra la senadora Xóchitl Gálvez, al considerar que sus dichos agreden a la aspirante presidencial, por lo que le ordenó suspenderlo.

Sin embargo, a principios de agosto López Obrador denunció públicamente en la mañanera que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) alteraron las declaraciones que hizo al anunciar que Gálvez Ruiz había sido seleccionada por un grupo de hombres para ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM).