AMLO acusa vínculos de consejera con el PAN

El Pesidente Andrés Manuel López Obrador denunció supuestos vínculos del PAN con Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, quien, dijo, tergiversó sus dichos sobre Xóchitl Gálvez de supuesta violencia política de género, para decretar medidas cautelares que le prohíben hablar de ella en la conferencia mañanera.

El Presidente de la República pidió de nuevo que le mostraran las láminas con sus expresiones sobre la senadora del PAN, con el fin de exhibir lo que, aseguró, le “cuadraron”, para ser sancionado por el Tribunal Electoral y por el INE.

“Para que vean dónde está la mala fe, la mentira, cómo son además de falsarios, hipócritas, los conservadores, y son muy corruptos, no todos, la mayoría.

“Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me sancionaran… escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama?, de violencia política de género; entonces, para cuadrarme el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’”, exhibió.

En la conferencia matutina, el primer mandatario comparó sus dichos sobre la senadora del PAN y lo que tomaron los consejeros. “Yo dije esto: ‘No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto, es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador Claudio X. González, y ya impusieron’.

“¿Dónde digo qué fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron” afirmó López Obrador, luego de mostrar otro texto en el que desmiente que “la van a utilizar (a Gálvez) para engañar al pueblo”.

Mencionó que su declaración fue la siguiente: “Entonces, escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar”.

Más adelante en su lista de frases que nunca dijo, López Obrador enfatizó que tampoco afirmó: “Es un pelele, un títere —hubiese yo dicho, ¿no?: ‘Es una pelele—, una empleada de la oligarquía, —empleada de la oligarquía, empleada— a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando.

“‘Es que la señora es Fox —y cierto— es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, entonces entran así, los imponen -y estoy hablando, incluso, de los anteriores presidentes- y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía’”, justificó.

A pregunta expresa sobre los cuatro finalistas del Frente Amplio por México, el Presidente evadió responder, con el argumento de que luego lo sancionan los órganos electorales.