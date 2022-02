AMLO adelanta creación de empresa para manejo de litio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que el litio es de los mexicanos y para evitar que se explotado por países extranjeros se creará una empresa mexicana que maneje el mineral.

Adelanto: vamos a crear una empresa de México, de la nación para el litio, entonces no queremos, además, ser territorio de conflicto entre potencias (extranjeras) AMLO

En conferencia de prensa, reiteró que el litio que se encuentra en el país no será de Rusia, China ni de Estados Unidos, ya que el único que lo va a explotar será México. “Ya, para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es de la nación mexicana”, subrayó el tabasqueño.

Explicó que se trata de un mineral estratégico que no se compara con el oro, la plata o el cobre, “es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo, entonces allí que la concesión para el litio es especial”, comentó.

López Obrador recalcó que se debe respetar la soberanía , ya que no se pueden hacer tratos fuera del país para lograr concesiones de las minerías en México y con la finalidad de formen parte de los gobiernos extranjeros.

De nueva cuenta, el mandatario arremetió contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual autorizó una concesión para que China tenga el control del litio en una mina de Sonora.

Se amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización por eso mi inconformidad de siempre de todos estos supuestos organismos autónomos porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegara un gobierno nuevo del pueblo no pudiese tomar decisiones AMLO

Sostuvo que la Cofece llevó a cabo la operación en sigilo y lamentó que la oposición tampoco haya mostrado alguna postura hasta el momento.

“Lo dije desde el principio, no sólo es la industria eléctrica, es sobre lo que establece la iniciativa sobre el litio, nada más que se quedan callados y empiezan a hablar de que nos vamos a quedar sin luz, que no estamos respetando el Estado de derecho; no, lo que quieren es seguir saqueando y eso ya se terminó y legalmente vamos a actuar”, finalizó el mandatario.

AVC