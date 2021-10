AMLO: defensa del litio seguirá aun sin reforma

Al reiterar que el litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la nación y no puede quedar a disposición del mercado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se aprueba la reforma eléctrica, se establecerán otras estrategias para defender este elemento.

“El litio es estratégico, es de la nación, o sea que no piensen que, con un amparo, que cooptando y comprando a diputados, se van a quedar con el litio o con amenazas o con presiones. Eso es para que se sepa y no hay negociación.

“Y también decirles a los que se están frotando las manos de que no va a ser fácil que se apoderen del litio, porque a mí me quedan todavía como tres años y si hay un acto de traición, de que no se apruebe la reforma constitucional, que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias”, expresó.

En conferencia mañanera, aseguró que el Gobierno de México tiene forma de explotar el mineral y que se buscarán otras estrategias para proteger este recurso.

“Tenemos que pensar en las nuevas generaciones ya, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar la era o la época del litio, porque va a llevar tiempo todavía; sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico”, expuso.

López Obrador insistió en que su Gobierno respetará las concesiones otorgadas con anterioridad, pero advirtió que no habrá más, porque el mineral será del dominio de la nación.

“Se están respetando los compromisos que se hicieron con anterioridad; es decir, las concesiones que ya se entregaron se respetan, están muy claras, en la propuesta que se hizo en los transitorios de la reforma está establecido.

“Cuando me plantearon lo del litio, cuando se elaboró el proyecto y tuve la reunión con el gabinete, instruí que se tenía que respetar lo que ya se había otorgado en concesión, pero que hacia adelante ya era dominio exclusivo de la nación’’, expresó.

No es expropiación. Más tarde, en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que la reforma eléctrica no es expropiatoria, sino que respeta la inversión e invita al sector privado a participar con el 46 por ciento del mercado.

“No expropiamos, no nacionalizamos, los invitamos que se integren a un sistema que el Estado conduzca, con reglas de beneficio nacional y que ganen dinero. Sí están dispuestos a negociar, vamos a poner un sistema de ganar ganar, ya están aquí y respetamos su inversión”, dijo.

También rechazó los señalamientos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, de que esta reforma pone en riesgo el Estado de derecho, y dijo que el empresario defiende a quienes no pagan electricidad, y que incluso no ha desmentido que las sociedades de autoconsumo son ilegales.