AMLO admite que reforma judicial no acabará con nepotismo, pero sí enfrenta corrupción en PJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que con la reforma no se acabará el nepotismo en el Poder Judicial, pues sólo se trata de "cortar el copete de privilegios" arriba donde están los jueces, magistrados y ministros para limpiar de corrupción a este sector convertido en protector de las mafias del poder económico y político.

Tras demandar a los opositores que no "espanten" con que serán despedidos los trabajadores, AMLO dijo que no se va a terminar de la noche a la mañana los problemas de abusos de autoridad, pero ya los jueces tendrán un comportamiento distinto porque no va a ser influyente ni producto del nepotismo.

"Sí es importante la reforma, los que están trabajando también tienen sus plazas, ya aunque sean familiares de los jueces, magistrados o ministros, ni modo que se les va a despedir, eso no lo contempla la reforma", admitió durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO dijo que "pensar que la justicia no es sólo despedir gente, castigar; la justicia es en mucho prevenir que estas cosas (corrupción y nepotismo) ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país y hay que tener confianza en que sí se puede".

AMLO cuestionó a quienes dicen que la reforma judicial no enfrenta los casos de corrupción en este Poder.

¿Cómo no va a garantizar que no hay corrupción?, si al momento que jueces, magistrados y ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, van a tener como jefe al pueblo de México, que es el soberano en una República AMLO

AMLO comentó que la esencia de la reforma es que sean electos los jueces, magistrados y ministros, mediante la vía democrática, por lo cual van a sentirse libres.

Le cuestionan sobre voto de Miguel Yunes Márquez

Cuestionado al final de la mañanera, AMLO declinó hablar sobre el caso del senador panista Miguel Yunes Márquez, quien podría dar el voto que le falta a Morena para aprobar la reforma judicial en el Senado.

No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante aquí, es mucho el trabajo, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales (…) No sé lo que está pasando. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial AMLO

