"Todos los ciudadanos tienen que respetar la Constitución"

AMLO advierte que no aceptará chantajes del PJ; llama a juzgadores a no tener miedo a elección popular AMLO advirtió en Palacio Nacional que “no hay que aceptar chantajes”, e insistió en que no hay que tener miedo a que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros; los mexicanos son muy responsables y tienen un instinto muy certero, insistió