AMLO advierte que usarán tema de tráfico de drogas con fines electorales en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que las campañas electorales en Estados Unidos usarán con fines políticos los problemas comunes, como el tráfico de drogas, para atraer votos a sus candidatos.

“Y siempre hay temas en la agenda; como se sabe en las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración y hubo muchas agresiones a México, nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera, es esa manera hipócrita de ver las cosas de solo ver ´la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio´, es muy fácil decir: ´el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos´, son otros tiempos y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo que es algo muy delicado porque es una droga muy dañina que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador advirtió que la campaña de manipulación se llevará a cabo en medios de comunicación convencionales que obedecen a intereses de empresarios mexicanos o incluso de gobiernos extranjeros.

“Esa crisis de esa pandemia, que no han podido enfrentar, pues quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México y debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados, porque hay mucha manipulación en medios convencionales en México y en Estados Unidos y en el mundo, esa es otra pandemia que se padece en el mundo, los medios no informan manipulan, están al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras, de los intereses políticos y no están al servicio de los ciudadanos están muy distantes de los pueblos y muy cercanos los medios de información o manipulación al poder”, acusó el mandatario.

Expuso que esas campañas de desinformación buscan bloquear el trabajo conjunto para combatir a las drogas.

“Nosotros desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga; sin embargo, toda la culpa quiere que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato. Además, como hay muchos simpatizantes de gobiernos extranjeros mexicanos, que por las diferencias que tenemos entre nosotros son capaces de ayudar a extranjeros para perjudicar a México, como ha sido la historia”, se quejó.

Agregó que esas insinuaciones representan un ataque a la soberanía nacional.

“Porque representamos un gobierno legal y legítimamente constituido, estamos aquí por la voluntad de los mexicanos, entonces se viola la soberanía, lo hacen gobiernos extranjeros pero también participan conservadores que no dejan la antigua tradición antimexicano, antinacionalista de la historia”, advirtió López Obrador.

