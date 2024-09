AMLO afirma que EU es corresponsable de violencia en Sinaloa tras arresto de 'El Mayo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada , en meses pasados.

AMLO demandó al gobierno de Estados Unidos que no ignore a México y aclare cuál fue el acuerdo que hizo con el narcotraficante Joaquín Guzmán López, ya que como resultado de ello está el clima de violencia e inestabilidad en Sinaloa, el cual no está fuera de control, aseguró.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO lamentó que su administración no haya sido informada del acuerdo con "El Chapito", que derivó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y conceder beneficios a Ovidio Guzmán, alias "El Ratón".

Nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema, claro lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay. Ahora tampoco es como se piensa que está completamente fuera de control, no, estamos ahí