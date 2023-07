AMLO afirma que hay campaña en contra de Banco del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre las críticas a la operación del Banco del Bienestar y dijo que éstas responden a que existe una campaña en contra del mismo, a causa de que los bancos privados ya no manejarán sus fondos.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente respondió una pregunta sobre las quejas de usuarios de Bansefi, que no han podido recuperar sus fondos tras cambiar las cuentas al Banco del Bienestar, sobre lo cual advirtió que si hay fraude se castigará a los responsables. Sin embargo, resaltó que no ha tenido una sola queja sobre esa institución y el pago de las pensiones a los beneficiarios.

A propósito, señaló que comentarios como éste responden a una campaña en contra del banco inaugurado por la Cuarta Transformación, la cual, dijo, existe a causa de que los bancos privados ya no manejarán los 600 mil millones de pesos de los fondos que se dispersan para los programas del Bienestar de pensiones a adultos mayores, mujeres trabajadoras y personas con discapacidad.

“Como se tomó esa decisión de que ya no van a manejar los bancos privados los fondos del programa del Bienestar —es una dispersión de 600 mil millones de pesos— hubo una campaña de que el Banco del Bienestar no servía, de que tenían que hacer muchas colas y ahora me estoy enterando que había fraude hormiga”, refirió López Obrador.

“Vamos a tener cuando menos un Banco del Bienestar en cada cabecera municipal para que el adulto mayor no tenga que trasladarse tres horas para cobrar su pensión, o que lleguen a un banco y digan no hay recursos, eso ya se terminó”, concluyó.

