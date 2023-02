AMLO afirma que en NL no hay agua, pero en el sureste sí, al hablar de planta de Tesla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que en Nuevo León no hay agua para que se instale la planta de Tesla y en el sureste del País sí.

Desde Palacio Nacional, López Obrador habló de los problemas de agua en la entidad norteña

Sin embargo, dijo que aún no se ha definido el sitio para la instalación de la planta automotriz de Tesla, pero señaló que la negociación la encabeza el canciller, Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

“No, todavía no hay decisión tomada, lo está haciendo Marcelo Ebrard que lo hace muy bien y el secretario de Hacienda, pero ya no seguir sobrexplotando estos acuíferos que ahora se llama estrés hídrico”, dijo el Presidente.

Reiteró que el plan gubernamental contempla no solo la instalación de la compañía, sino la reserva de recursos y servicios para cumplir con los requerimientos de esas empresas.

“Estamos analizando la propuesta, vamos viendo que dimensiones tienen la empresa en qué sitios pueden tener más oportunidades para el abasto de agua, para servicios, hay zonas en el norte donde ya legalmente existe veda ya no se pueden otorgar permisos para extracción de agua ni superficial ni del subsuelo, hay un mapa con zonas rojas esto es por el bien de todos es la diferencia entre el humanismo y el neoporfirismo”, dijo el Presidente al señalar que ahora se busca regular el crecimiento de estas compañías en todo el territorio nacional sin provocar “estrés hídrico”, por la falta de agua.

López Obrador señaló que todavía tiene pendiente su conversación con el dueño de Tesla, Elon Musk, para revisar las mejores opciones, entre las que no se descarta que la planta se divida en varias secciones y se instale en varias entidades.

La planeación, abundó, requiere tomar medidas específicas en cuanto a la reserva de agua, porque no solamente representa la ubicación de la planta, sino que debe contemplarse un posible traslado de los trabajadores que laboraran en el lugar.

“Celebramos que se esté decidiendo a México como destino para la industria automotriz, queremos ordenar un poco el crecimiento; hay lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para consumo doméstico, no es poner la planta y decir la planta va a consumir muy poca agua, hay que ver que quienes van a trabajar en esas plantas van a consumir agua, no sólo en este caso sino en todos los casos, para que tenga con mucha claridad la información sobre los recursos que tiene el país”, señaló el mandatario.

