AMLO afirma que la oposición hace el ridículo por tema de sobrerrepresentación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra la oposición por hacer el “ridículo” en el tema de la sobrerrepresentación, pues desde hace 20 años el reparto de plurinominales se hace como lo establece la Constitución, y ahora “dicen que está mal”; mientras, dijo, los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “están como ‘la chimoltrufia’, como digo una cosa, digo otra”.

Además, AMLO criticó que “con un descaro y cinismo” están convocando a una marcha el próximo domingo 11 de agosto, para culminar en la sede del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de pronunciarse en contra del método actual de asignación de pluris a Morena, PT y Partido Verde.

Ahora están con lo de la sobrerrepresentación, se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¿Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la constitución, en la ley en la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales? AMLO

AMLO agregó que durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución en la elección pasada del 2021, la elección del 2018, y “ahora dicen está mal, y no importa si se viola la constitución, y no importa si se viola la ley, y los que estaban, porque hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso, porque perdemos tiempo, además es dar importancia a gente muy hipócrita”.

AMLO sugirió a los partidos conservadores que ya se cuiden en lugar de actuar de manera inconsecuente, porque “les va a dar pena después, hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos, ‘oye papá, ¿por qué hiciste esto?, porque no nada más es un asunto de ellos”.

AMLO criticó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien defendió lo que establece la Carta Magna y la ley en la elección pasada, y ahora dice que en la designación de plurinominales a Morena y sus aliados no está bien.

Ahora están como ‘la chimoltrufia’, como digo una cosa, digo otra. Ahora ya cambió. El otro señor, Ciro Murayama, igual y dicen no, lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe aplicar la constitución y qué mas, que no la ley es la ley AMLO

