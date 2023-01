AMLO afirma que en este sexenio no hay apoyo para el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción solo se creó para simular que iba a haber un combate a la corrupción, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien advirtió que durante su administración no impulsará a este sistema.

“No, yo no voy a promover eso, no voy a promover eso, nunca estuve de acuerdo con eso, no creo que eso ayude ”, dijo el mandatario.

Incluso señaló que ninguno de los organismos autónomos que conforman este sistema, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), haya servido para combatir a la corrupción y solo son caros.

“Y existe la subsecretaría, subprocuraduría, subfiscalía, una fiscalía anticorrupción en la fiscalía general, que es autónoma. Yo le tengo desconfianza a esos organismos porque se crearon… Es como el Instituto para la Transparencia, ¿para qué se creó? , para que todo se ventilara y todo se conociera y no hubiese corrupción. ¿Sirvió para eso? No, no ha servido, y nos cuesta mil millones de pesos al año”, acusó López Obrador.

El Presidente dijo que l os servidores públicos están obligados a informar y no necesitan un aparato que los esté supervisando y que por el contrario, solo provocó duplicidad de funciones.

“No lo veo necesario, lo considero que es una duplicidad de funciones, es seguir agrandando el aparato burocrático, que el presupuesto en vez de llegarle a la gente se quede en el Gobierno, como era antes, el Gobierno estaba ensimismado, la mayor parte del presupuesto era para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido, corrupto y bueno para nada”, destacó.

Cuestionado sobre los resultados que han obtenido algunos estados donde funciona el sistema local anticorrupción, el Presidente mencionó “No me quiero reír a carcajadas. O sea, por favor. No, no es así” , se le insistió si no funcionaba, “No, no funcionan, y es simulación y es gasto innecesario, y es tener control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad”, reiteró López Obrador.

FBPT