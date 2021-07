Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que desde hace más de 40 años sus opositores "lo tienen bien fildeado", sin embargo no encontraron nada porque aseguró que no cuenta con tarjetas de crédito, ni cheques, ya que su esposa Beatriz Gutiérrez le administra el dinero.

Durante la conferencia de medios habitual en Palacio Nacional, AMLO destacó que se puede ser feliz sin dinero y sin bienes materiales, cuando se tiene la conciencia tranquila.

"El dinero no me importa, sólo para mis necesidades básicas, no tengo recursos. Se extrañan, pero pueden revisar y además a mí me tenían muy fildeado (espiado) durante el tiempo que fui oposición, desde hace más de 40 años que me investigan". Andrés Manuel López Obrador

Ante el espionaje del que fueron víctimas tanto él como su familia, AMLO expresó que no tiene nada que esconder

"Entonces nunca he tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito, mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que necesito, para lo indispensable. No es mi objetivo, ni mi propósito acumular dinero, tengo otra concepción", señaló AMLO.

Luego de que se diera a conocer que él junto con su esposa, hijos y colaboradores estaban en una lista de personas espiadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde le revisaron sus cuentas y bienes, López Obrador expresó que no tiene nada que esconder.

"Ser feliz es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, y respeto mucho a la persona que con esfuerzo, trabajo, puede tener un patrimonio", resaltó.

AMLO aseveró que es muy difícil que lo engañen, "que me jueguen el dedo en la boca, que me den atole con el dedo. Puede ser que me pasen un strike, me pueden ponchar pero estoy bateando arriba de .300", concluyó.