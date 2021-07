AMLO: Gobierno ya no espía a nadie; no se presentará denuncia por caso Pegasus

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ya no espía a nadie, ni a opositores, ni a periodistas, como se reveló en el periódico The Guardian donde 50 personas cercanas a él fueron víctimas del software denominado Pegasus; sin embargo, adelantó que no presentará denuncia alguna.

López Obrador pidió que se investigue si continúa vigente el contrato con la empresa israelí NSO Group, además de conocer quién pagó, de dónde salió el dinero y quién ordenó que se espiara a su familia, así como al resto de los líderes políticos, empresarios, representantes de la iglesia, entre muchos otros.

AMLO calificó como una vergüenza que se utilicen a los aparatos del Estado para espiar a los opositores, a dirigentes de partidos, dueños de grandes empresas, a las iglesias, lo cual es una prueba irrefutable de que el mismo gobierno violaba los derechos humanos.

AMLO afirma que él, su familia y su cardiólogo eran espiados, sin embargo, no presentará denuncias

"Desde luego me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta el médico que me atiende, al cardiólogo, 50 personas cercanas a mí, pero esto no sólo era en mi caso, era a periodistas, a todos. ¡Imagínense!", señaló.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO retomó la información aparecida en el diario británico donde se dio a conocer que más de 15 mil personajes en México eran víctimas de espionaje por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino", pues dijo que desde 1979 cuando ocupaba la titularidad del Instituto Nacional Indigenista, era víctima de espionaje cuando existía la Policía Federal de Seguridad cuando el titular era Miguel Nazar Haro.

AMLO: Ya no se espía a nadie, ya desapareció el llamado Cisen

López Obrador consideró que se investigará si aún existe el contrato con NSP Group; "habría que ver quién lo tiene, se hace la investigación. Si existe el contrato hay que cancelarlo, no creo que exista, pero hay que hacer la revisión", abundó.

AMLO dijo que "independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje (...) Esto ya no se hace, no se espía a nadie, ya desapareció el llamado Cisen porque se han hecho tantas cosas y en poco tiempo".

Recordó una anécdota con su suegra finada en el estado de Tabasco, quien por teléfono leía el rosario a una amiga, y todo eso hasta lo grababan los que lo espiaban.