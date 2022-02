AMLO agradece lealtad del Ejército Mexicano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la lealtad del Ejército Mexicano y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina son pilares del Estado.

Durante la conmemoración del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano en la Hacienda Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, aseguró que las fuerzas federales han realizado un invaluable apoyo a favor de la justicia, grandeza y patriotismo del país.

Las fuerzas armadas son excepcionales, nunca han pertenecido a la oligarquía y vienen desde abajo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, y siempre será un defensor leal de la justicia, democracia y soberanía Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Elementos de las fuerzas armadas durante la conmemoración del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano. Foto: Especial

El mandatario federal destacó que en estos "tiempos de transformación", el país ha contado con la lealtad de las fuerzas armadas; "sin la participación responsable de las secretarías de la Defensa Nacional (encabezada por Luis Cresencio Sandoval) y Marina (encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán), no tendríamos los mismos reusltados en seguridad, en desarrollo y en Bienestar."

Al respecto, puntualizó el apoyo de las fuerzas armadas para la construcción de obras de infraestructura para el desarollo del país:

Recordemos que sin los ingenieros militares y marinos no estarían en proceso o funcionando con éxito obras servicios o acciones como el desasolve de los ríos, la limpieza de las playas, la construcicón de canales de riego, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional, los viveros para las plantas del programa Sembrando Vida, o la logística y la distribución de las vacunas contra el COVID-19 Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Ejecutivo aseveró que las fuerzas castrenses han sido también fieles al poder civil, además de que sin el apoyo de la gente no se hubiera logrado la transformación del país, ya que persistía la corrupción y la codicia.

Que se oiga bien, sin el apoyo de la gente la transformación no sería una realidad. Nada se puede esperar de políticos corruptos, prensa que se alquila y potentados dominados por la codicia Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador aseguró que si no estuvieran respaldados por la mayoría, ya habrían sido derrotados por los conservadores y hubieran sido sometidos a sus caprichos; “La estrategia golpista de los medios se aplica para debilitar al gobierno . Aquí en nuestro país no hacen mella, no le quitan no una pluma a nuestro gallo”, aseveró.

El Ejecutivo dijo que México ya no es tierra de conquista y rapacidad, debido a que las élites se van a tener que acostumbrar a que mandan las mayorías, además de que se gobierna con honestidad y justicia.

En este contexto explicó que las fuerzas armadas ayudan en resguardar instalaciones de interés nacional, combate al huachicol, protección de migrantes, construcción de obras, combate a la corrupción en aduanas, distribución de vacunas contra COVID-19, entre otras.

Ha sido fundamental su apoyo y no podríamos atacar la delincuencia con la policía federal pasada; habría sido imposible ejecutar las obras públicas con las empresas mal acostumbradas al influyentismo, corrupción y con una SCT reducida a una oficina encargada de entregar contratos como a empresas españolas Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Además, dijo que las acusaciones de que están militarizando al país son falsas, y pidió no recargar la culpa a las fuerzas armadas de decirles de mandos civiles.

También aseveró que las decisiones que han afectado al Ejército han sido responsabilidad de los presidentes y enfatizó que esta nueva etapa contribuye a "dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles ".

Mientras ocupe la presidencia jamás daré la orden de que se reprima al pueblo. Al inicio de mi gestión se reoriento la estrategia con la creación de la Guardia Nacional que se fundó con el apoyo de todas las fuerzas de manera unánime, y cuenta ya con más de 100 mil elementos y actúa en todo el territorio Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Finalmente dijo que ya se empiezan a ver resultados en baja de incidencia delictiva, ya que se ha reducido o delitos como homicidio, secuestro o extorsión.

Cresencio Sandoval expresa lealtad y gratitud por confianza en Ejército Mexicano

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expresó la gratitud y lealtad de las fuerzas armadas por "la confianza depositada en los soldados de tierra y aire al asignarlos tareas trascendentales que contribuyen al mantenimiento de la paz, desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana".

Agradeció la confianza para ejecutar obras para el desarrollo y bienestar del país y dijo que seguirán cumpliendo las misiones que se les asignen

RFH