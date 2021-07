AMLO: En Aguililla están en plan provocador; insiste en la no violencia

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) precisó que la instrucción a las Fuerzas Armadas en Aguililla, Michoacán, es no responder a ataques, pese a provocaciones en esa zona, pues ni la violencia ni la confrontación son el camino a una solución.

Anunció que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se hará cargo directamente de atender la problemática que hay en esa región de Tierra Caliente, y lanzó un nuevo llamado a la población a no prestarse a otros intereses, pues "es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra".

Durante la conferencia mañanera, que duró menos de una hora, AMLO señaló que se elaborará todo un plan de apoyo integral para los habitantes de ese municipio, como becas para los jóvenes, créditos a productores y campesinos para sembrar, la construcción de un Banco del Bienestar y empleos.

"El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador", señaló el mandatario federal.

Pobladores no deben caer en provocaciones

Insistió en que los pobladores no deben caer en esa provocación; "se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de Bienestar y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y quien tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo", dijo.

AMLO comentó que no se dejará a los jóvenes en el desamparo para que sean enganchados por el crimen organizado y se los lleven a trabajar como "halcones".

Criticó a quienes tienen interés de provocar a las Fuerzas Armadas, al gobierno federal, porque llama la atención que en Aguililla tengan maquinaria, "pues esas no son actividades lícitas".

De nuevo hizo un reconocimiento a los integrantes de la Guardia Nacional, los soldados y marinos por actuar con responsabilidad y respetando los derechos humanos.

"No sólo es proteger a la población, imagínense lo que quiere un grupo, que sacan a los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia, entonces no sólo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla, y podría decirse, pues es entre ellos mismos, no, no queremos que nadie pierda la vida", puntualizó.