AMLO anuncia plan integral para Aguililla; violencia no es el camino, insiste

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció la implementación de un plan integral para el municipio de Aguililla, Michoacán, en éste está la construcción de un Banco del Bienestar, así como otros programas sociales que permitan reducir la violencia en esa zona de Tierra Caliente.

En conferencia de prensa matutina, AMLO se comprometió a respetar los acuerdos alcanzados en los últimos días durante la mesa de negociación instalada con los pobladores de Aguililla.

"Presentaron un escrito, y aprovecho para decirles que se va atender sobre necesidades para el bienestar, se va a dar repuesta y van a llegar servidores públicos del Gobierno federal para ayudar a todas las comunidades", señaló AMLO.

López Obrador añadió que "se va a implementar un programa en beneficio del pueblo. No es la represión sino atender a la gente, y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación y vamos a seguir atendiéndolos como a todos los pobladores", insistió.

La zona de Aguililla, El Aguaje y de la región de Tierra Caliente vive azotada por la violencia, derivada de la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana.

Ayer en entrevista, el párroco de Aguililla, Gilberto Guevara, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su palabra de honor y visitar el municipio, como se comprometió hace algunos días en la conferencia mañanera.

"Yo no creo que esa pueda ser la causa para dejar a un pueblo que pide su visita, que lo invita, que le abre los brazos, y sobre todo al cual él le había prometido (la visita), que nos deje así esperando, solamente por decir que no quiere hacerles el caldo gordo a los periodistas", aseveró.