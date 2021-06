AMLO planea visitar Aguililla, Michoacán, después de las elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones del 6 de junio, municipio que se encuentra en disputa por los grupos criminales que operan en esa zona y cuyos accesos son bloqueados de manera constante.

Minutos antes de abandonar la conferencia de prensa mañanera para llegar al aeropuerto donde abordaría el avión que lo trasladaría al sureste mexicano para supervisar diversos tramos de la obra del Tren Maya, AMLO destacó que se ha quedado a dormir ahí.

Uno de los reporteros asistentes al salón Tesorería cuestionó al mandatario si tenía pensado visitar Aguililla. "Si, nada más que pasen los procesos electorales", respondió.

López Obrador recordó que ha acudido a esa región michoacana, y presumió que conoce todos los municipios tanto de Michoacán como de México.

"Conozco Aguililla, como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir.

"Conozco El Aguaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país, y ya me voy gracias", declaró para luego comprometer al canciller Marcelo Ebrard que se quedara más tiempo al frente de la mañanera a responder las inquietudes de los comunicadores.

Sólo una hora con 7 minutos duró la participación del Presidente López Obrador en la conferencia.

