AMLO: América Latina, heredera de conquistas políticas y sociales

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que América Latina es heredera de conquistas políticas y sociales de nuestros pueblos, logros que alcanzaron con enormes sacrificios para la libertad, la justicia y la democracia.

Al conmemorar los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, entre Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, el primer mandatario destacó que ese legado representa mantener ideas y principios democráticos, donde el poder esté en manos del pueblo.

"La enseñanza mayor en la historia de nuestra América es que somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestros pueblos, por eso están mal, errados, equivocados, los que hablan del fin de la historia", destacó el mandatario.

No podemos saber a dónde vamos si no conocemos nuestro pasado, si no saben de dónde vienen no van a saber nunca hacia dónde van. Tenemos que cuidar esa herencia, ese legado, mantener nuestros ideales, de aplicar nuestros principios, hemos de recordar siempre que para ser justos es necesario ser libres