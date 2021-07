AMLO anticipa que EU dará nuevo donativo de vacunas contra COVID-19 a México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno de Estados Unidos otorgará un nuevo donativo de vacunas contra COVID-19, sin revelar cifras, y aseguró que ya existen condiciones para la reapertura de las actividades económicas en la frontera norte del país.

"Nos están ayudando (Estados Unidos) y lo agradecemos, nos mandaron un millón 350 mil vacunas y hay un nuevo ofrecimiento también, un donativo que nos van a hacer, de acuerdo a lo que nos han informado y lo agradecemos mucho". Andrés Manuel López Obrador

AMLO dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que ya no podía decir más detalles de esa nueva donación de vacunas contra COVID-19, "pero sí ya han mostrado su decisión de ayudar. Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos", insistió.

AMLO habla sobre la reapertura de la frontera entre México y EU; destaca avance de vacunación

López Obrador reiteró su postura de que haya una reapertura total en la frontera entre México y Estados Unidos, ya que a todos nos conviene, además de que existe el mismo nivel de vacunación contra COVID-19 en Baja California con el estado de California.

"Ya hay condiciones para hacerlo", subrayó al destacar que en esta semana terminará el plan de vacunación contra COVID-19 en los municipios fronterizos de Tamaulipas con Estados Unidos, con la dosis de Pfizer. Añadió que en Baja California y una parte de Sonora se inoculó con la vacuna de Johnson y Johnson.

AMLO también anticipó que el gobierno mexicano hará gestiones ante su contraparte estadounidense para que se permita el ingreso de viajeros a ese país que han sido vacunados con otras dosis que no están en la lista establecida por ese gobierno.

AMLO buscará que EU permita el acceso a los que han sido vacunados con dosis que no están en su lista de aprobación

"Aunque nosotros estamos aplicando en la frontera la vacuna Johnson y Pfizer que no tienen una limitación, de todas formas para los que se hayan aplicado otras vacunas, vamos a hacer gestiones en Estados Unidos para que no tengamos ningún problema, y creo que vamos a ser escuchados porque son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad". Andrés Manuel López Obrador

Tras reiterar su confianza en que se reabra la frontera con EU, AMLO ejemplificó que él se vacunó con la dosis de AstraZeneca, "¡y claro que puedo ir!, pero ahora no es el momento, el tiempo.

"Por mi agenda tengo que estar aquí, además yo siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior y me quedó cuidando siempre la casa y trabajando aquí, pero si me invitaran, pues yo estoy seguro que no tendría ningún problema (de entrar a Estados Unidos)", estableció.