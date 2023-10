AMLO anuncia inversión de 2 mmdp para refinería de Salamanca; piden su reelección en Guanajuato

En Salamanca, Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a invertir dos mil millones de pesos durante el próximo año en la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” de Petróleos Mexicanos (Pemex), para la reparación de las plantas de producción.

Durante un recorrido por las instalaciones del complejo donde supervisó los trabajos de mantenimiento a las plantas, el jefe del Ejecutivo federal dijo que van muy bien y destacó que la refinería tiene mucha capacidad productiva.

“ La refinería Ingeniero Antonio M. Amor es de las que tienen mejor producción, más rendimiento, utilidades . Es una muy buena refinería”, señaló en breve entrevista con la prensa.

En lo que significó su séptima visita a dicha refinería como parte de la supervisión al Sistema Nacional de Refinación, AMLO ofreció dar seguimiento a la inversión de tres mil 500 millones de pesos que anunció en mayo pasado, además de dar continuidad a la basificación de 12 mil trabajadores de Pemex, la cual avanza bien.

“Vamos a seguir apoyando todo (inversión para mantenimiento de la Refinería Ingeniero Antonio M. amor), es un compromiso ”, comentó antes de ingresar a las instalaciones petroleras.

López Obrador hizo un alto para saludar a simpatizantes que lanzaban porras y le pedían su reelección, porque a decir de ellos, seis años son pocos para seguir la transformación del país. En tanto, un grupo 10 extrabajadores petroleros le pidieron que los escuchara; "escúchanos, señor Presidente”.

“Fuera Fernando Pacheco, es un líder del sindicato petrolero Sección 24, que se ha enriquecido. ¡Ayude a la familia petrolera!”, solicitaron los inconformes, a quienes el presidente les preguntó si era dirigente gremial. La contestación fue “sí”, seguida de gritos de “fuera, fuera”.

Las invitaciones al presidente para comer no faltaron, hubo quien le expresó: “López Obrador, vamos a las carnitas, ¡yo te invito!”, mientras el mandatario atajaba: “Son las mejores”.

Una reportera local preguntó a AMLO si era posible que Guanajuato se pinte de Morena en la próxima elección. La respuesta fue clara: “No me meto en eso mi amor, no me meto”, para de inmediato regresar a su camioneta e ingresar a la refinería de Salamanca.

Destacó que el Gobierno federal está invirtiendo en lo que les corresponde y comentó que la relación con el presidente municipal, Ernesto Prieto Gallardo, es muy buena. “Y también con el gobernador, es muy buena. Estamos apoyando mucho al pueblo de Guanajuato en general”, finalizó.

Síguenos también en Google News

FBPT