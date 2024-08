AMLO anuncia pausa en relación con embajadas de EU y Canadá tras comentarios por reforma judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en la relación de su gobierno con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de las declaraciones imprudentes emitidas la semana pasada sobre la reforma judicial, la cual se levantará una vez que haya una aclaración de su parte y entiendan que deben respetar la soberanía mexicana.

"Que digan que van a ser respetuosos de la soberanía de nuestro país, pero mientras no lo digan y sigan con esa política, entonces hay pausa con la embajada de Estados Unidos y también con la embajada de Canadá . Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir que está bien y qué está mal, queremos que haya respeto recíproco a las soberanías", afirmó.

Claudia Sheinbaum respondió las críticas de Ken Salazar a la reforma judicialhttps://t.co/kDusKYKsn2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 26, 2024

No es pleito personal, aclara

El presidente aclaró que no se trata de un pleito personal con el embajador de EU en México, Ken Salazar, con quien mantiene una buena relación. Sin embargo, opinó que se tiene que "leer la cartilla" de que la Constitución y la soberanía mexicana deben ser respetadas.

"Él está buscando que hablemos, aclaro que no es un asunto personal, hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructivas, pero él viene aquí lo recibe el Presidente de México, olvídense de Andrés Manuel, es la investidura presidencial y que de repente salga a decir vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, magistrados y ministros, porque eso como llegaron a decirlo, es antidemocrático, sí complica más las cosas", dijo.

Ken Salazar pidió reconsiderar reforma judicial. Foto: Cuartoscuro

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario puntualizó que tras las declaraciones de Salazar sobre la reforma judicial mexicana no se trata de pedirle que abandone el país.

"Eso no, tenemos que leer la Constitución que es como leerle la cartilla. En este momento la relación es buena, pero está en pausa desde que declaró eso la semana pasada. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo (...) Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada lo hacen los canadienses que también es de pena ajena con todo respeto a Canadá, parecen un estado asociado", enfatizó.

EU y Canadá quisieran tener injerencia en asuntos del país

López Obrador denunció que ambos países quisieran tener injerencia en asuntos que le corresponde a los mexicanos decidir, en este caso, abundó, en materia de reforma judicial donde los integrantes de impartir justicia sean elegidos por voto popular.

"No hay respeto, mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía; ya me voy a ir, faltan 30 días pero mientras yo esté aquí como Presidente no puedo permitir que se viole la Constitución", aseveró.

#ÚLTIMAHORA 🚨 | En redes sociales, Ken Salazar (@USAmbMex) afirmó que está dispuesto a “intercambiar opiniones” con el Gobierno de México a través del diálogo “honesto y abierto”https://t.co/Z9yzFKwXUW pic.twitter.com/nlZ8KoAkgH — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 23, 2024

Añadió que en la aplicación de nuestra democracia en las decisiones que tome el Gobierno de México, legal y legítimamente constituido, tienen que ser respetuosos los extranjeros, sin ninguna injerencia.

López Obrador mencionó que continúa la relación bilateral, "eso no es ningún problema, y somos muy amigos del presidente (Joe) Biden", a quien, aclaró, no habrá de llamar para expresar la pausa en la relación con su embajada, pues "es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am