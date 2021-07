AMLO anuncia plan especial de vacunación en 800 municipios apartados de 5 estados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que a partir de este lunes iniciará un plan de vacunación especial para 800 municipios pequeños y más apartados de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, donde se aplicará el biológico de CanSino, y aclaró que no habrá más cierres económicos.

Desde Veracruz, AMLO explicó que en este programa participarán de manera activa las fuerzas armadas, donde la Secretaría de la Defensa Nacional implementará el sistema de vacunación contra COVID-19 en municipios apartados de Veracruz y Oaxaca; la Secretaría de Marina estará en 50 alcaldías de Guerrero en la Costa Chica y Grande, Tierra Caliente y la Montaña.

Durante la conferencia de prensa matutina detalló que en Puebla actuará la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde hay muchas comunidades muy dispersas; mientras que en Chiapas ya está reforzando la vacunación el Seguro Social.

lee más AMLO asiste a acto pese a veda y Covid

AMLO: Vacunación es la única alternativa para frenar al COVID-19

"Ya estamos intensificando la vacunación porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna, eso lo debemos tener muy claro. Si estamos vacunados estamos protegidos, aún estando vacunados podemos contagiarnos, pero resistimos, no nos agravamos, eso debe tenerse en cuenta por eso estamos vacunando más que nunca", subrayó.

Más adelante, López Obrador dejó claro que no se exagerará con la política de cierre de establecimientos, las actividades económicas en el país, como una medida coercitiva para frenar la tercera ola de contagios de COVID-19 en nuestro país, donde, dijo, hay un pequeño rebrote.

"No vamos a tomar ninguna decisión de cierre de actividades, ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha información la que hemos recibido, además desde un principio he dicho que somos mayores de edad, que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias", señaló AMLO.

lee más SRE analiza producción de nueva vacuna italiana contra COVID-19 en México

AMLO afirma que no hubo ni habrá toque de queda pese a los índices de contagio de COVID-19

"En nuestro país no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas, ni en los peores momentos, actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, economía, salud, porque todo es importante, claro lo más importante es salvar vidas, es la salud", sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO expuso que estas medidas exageradas, incluido el toque de queda, muchas veces no ayudan a disminuir los índices de contagio de COVID-19, sino que demuestran sólo un afán autoritario, "les sale el autoritarismo que llevan dentro".