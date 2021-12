Anuncia AMLO vacunación de refuerzo para personal de salud y maestros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una vez que concluya la aplicación de vacunas de refuerzo para adultos mayores, se iniciará la vacunación de personal de salud y del magisterio.

“Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya, para que el magisterio nacional lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos mayores, por razones obvias, tenemos que seguir avanzando, como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros.

“Prácticamente terminamos en la Ciudad de México y otros estados, vamos a seguir avanzando y al terminar aquí en la Ciudad, por ejemplo, vamos con personal de salud y maestros”, expuso.

Vacunación anticovid para niños

Durante la conferencia de prensa matutina fue cuestionado respecto a si en México se aplicará la vacuna anticovid a los niños y puntualizó que esa decisión está en manos de los especialistas.

“Eso va a detener de los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la OMS y si está recomendado nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario, yo pienso que la próxima semana o el martes ya los especialistas de salud podrían dar respuesta”, comentó.

LM.