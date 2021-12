La mañanera de AMLO: 22 de diciembre

Este miércoles 22 de diciembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Anuncia vacuna de refuerzo para personal de salud y maestros

AMLO anunció que una vez que concluya la aplicación de vacunas de refuerzo para adultos mayores, se iniciará la vacunación de personal de salud y del magisterio.

“Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya, para que el magisterio nacional lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos mayores, por razones obvias, tenemos que seguir avanzando, como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros.

“Prácticamente terminamos en la Ciudad de México y otros estados, vamos a seguir avanzando y al terminar aquí en la Ciudad, por ejemplo, vamos con personal de salud y maestros”, expuso AMLO.

AMLO fue cuestionado respecto a si en México se aplicará la vacuna anticovid a los niños y puntualizó que esa decisión está en manos de los especialistas.

“Eso va a detener de los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la OMS y si está recomendado nosotros lo vamos a hacer, lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario, yo pienso que la próxima semana o el martes ya los especialistas de salud podrían dar respuesta”, comentó AMLO.

EU avaló compra de refinería Deer Park; es algo histórico, señala

AMLO anunció que el gobierno de Estados Unidos autorizó la compra de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la refinería Deer Park y confió que hacia 2023 México tendrá la capacidad total de su producción.

“Ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex de la refinería Deer Park de Houston, Texas, a la empresa Shell, es una compra que hace el gobierno de México de una refinería.

“Es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos, y el día de ayer ya se aprobó la autorización y se les va a informar a ustedes y a todos los mexicanos, porque es una muy buena noticia”, declaró AMLO.

AMLO agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la confianza para autorizar la transacción, y también a los directivos de Shell para mantener la operación en los términos pactados.

AMLO detalló que con las seis refinerías en México y la que se adquirió de Deer Park se alcanzará una producción de un millón 900 mil barriles en 2020.

“Vamos a estar en condiciones de procesar toda nuestra materia prima, esperemos que esto se pueda concretar para 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles, es un giro, un cambio muy importante en cuanto a política petrolera”, indicó AMLO.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que la notificación del aval a la transacción para que México adquiera Deer Park la recibieron del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, lo que implica que no existe alguna preocupación de seguridad para ese país y resaltó que es parte de la buena relación bilateral que sostienen.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló que de este modo continuará la operación de compra-venta, por la que México pagará mil 200 millones de dólares, de los que ya dispone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

