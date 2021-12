AMLO afirma que pueden ciudadanos organizar ejercicio de revocación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que, si el Instituto Nacional Electoral (INE) se negara para realizar la consulta de revocación de mandato, podría ser la ciudadanía la que lo realice.

“La democracia la hace el pueblo no los aparatos administrativos, corresponde al INE hacerlo, además es un mandato Constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta”, expresó.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional recordó que su Gobierno ganó la elección por la gente, ya que la esencia de la democracia es el ciudadano, por lo que insistió en que se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato porque se encuentra en la Constitución, ya que por el momento, dijo, sólo existen tácticas dilatorias “no muy serias”.

Consideró que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte, resolverán a favor del ejercicio.

Insistió que, si fuera un asunto de dinero, se podría incluso convocar a la gente y a las autoridades para llevar a cabo el ejercicio democrático.

“¿Acaso no podrían ayudar los gobiernos municipales y estatales? ¿Las organizaciones civiles? ¿No puede haber voluntarios? Pero no es un asunto de dinero, ellos no quieren la democracia, o quieren democracia sólo cuando les favorece y les ayuda”.

“Si violan la Constitución, entonces el pueblo podría llevar a cabo la consulta y se organiza sin problema, porque en cada estado y municipio se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad”, señaló al recordar que se tienen que formar dos mil 500 comités, se consiguen las mesas, las cajas y las papeletas “y a votar y a contar los votos”.

Agregó que entre las reacciones que ha generado el tema de revocación, un porcentaje de ciudadanos ha externado el deseo de que se mantenga en el poder, sin embargo, reiteró que se retirará en 2024 y ya no participará en actividades políticas.

“Hasta ahí voy a llegar, me voy a jubilar, ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas ni en conferencias, ni en ningún acto público ni en ningún homenaje”, sostuvo.

Pasa el 1er. filtro 37% de firmas para revocación



A cuatro días de que venza el plazo para la entrega de apoyos a favor de la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido un millón 315 mil 149 firmas vía electrónica, de las cuales, un millón 44 mil 630 han sido identificadas en la lista nominal.

Esto representa 37 por ciento de los 2.7 millones que se requieren para emitir la convocatoria para el ejercicio de revocación. Sin embargo, dichos apoyos aún deberán ser revisados a fin de garantizar que no existan duplicados con los que se recibieron físicamente.

Sin embargo, las autoridades de la Dirección del Registro Federal de Electores recibieron mil 430 cajas con apoyos físicos, provenientes de toda la República –la organización Que Siga la Democracia entregó más de seis millones 127 mil formatos físicos–, de los cuales este martes se abrieron 121 para revisar las firmas recibidas.

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, detalló que durante enero tienen estimado hacer una contabilidad diaria de 75 mil firmas con la participación de 500 personas.

“Hay un procesamiento importante, al día, estamos hablando, en este momento estamos procesando 30 cajas aproximadamente con 75 mil firmas diarias, es lo que vamos a buscar procesar estos días para poder cumplir con la meta establecida”, explicó.

Recordó que tienen hasta el 3 de febrero para concluir la revisión de los apoyos y verificar si se cumplen con los 2.7 millones necesarios –el tres por ciento de la lista nominal distribuido en 17 estados– para convocar a la revocación de mandato.

En este contexto, la consejera Claudia Zavala precisó que el INE sigue cumpliendo con el proceso para realizar la revocación de mandato, pues concluirá la etapa correspondiente a la revisión de firmas.

Recordó que el tema está pendiente de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la que acudieron para que definiera el problema de la falta recursos que planteó la autoridad electoral.

“Un tema que hemos puesto sobre la mesa es la forma, si se puede variar o no se puede variar a partir de una insuficiencia presupuestal. Este ejercicio que venimos hoy a ver, de revisión, es un ejercicio que se va a concluir a finales de enero, porque a principios de febrero tiene que darnos el secretario del Consejo un informe de cuál es el resultado y es uno de los requisitos que se exige para que se lleve a cabo la revocación de mandato; tres por ciento de las personas inscritas en el listado nominal y que ese tres por ciento esté dispersado en 17 estados”, expuso.

La autoridad electoral abrió a los medios de comunicación la bodega de Mixcoac, donde resguarda los apoyos físicos para la revocación de mandato. Ahí, Miranda explicó que en el caso específico de la organización Que Siga la Democracia ha entregado más de seis millones de firmas en físico.

Dijo que durante la revisión de las firmas se constatará si los registros físicos están acompañados con la copia de la credencial de elector por ambos lados, además de que los formatos deberán ser los autorizados por el INE y cumplir con todos los requisitos establecidos.

La Cámara impugna freno a revocación

La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.

“Con las facultades que me confiere la ley como presidente de la Cámara de Diputados, he presentado una controversia constitucional ante la SCJN, en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”, informó el dirigente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

En un comunicado, la Cámara baja expuso que se solicitó la interrupción del acuerdo para el efecto de que el instituto se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso y continúe con la organización, así como el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio de democracia participativa hasta su conclusión.

Manifestó que después de un detallado análisis jurídico realizado por este órgano del Congreso de la Unión, se observaron diversas irregularidades constitucionales que invaden el ámbito de competencia de esta Cámara en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia presupuestal y de sus facultades legislativas en materia de revocación.

Además, argumentó que se detectaron afectaciones a derechos fundamentales de carácter político de la ciudadanía, concretamente al derecho a participar en este ejercicio.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, le pidió a Gutiérrez Luna respaldar la controversia constitucional contra el “decretazo”, al igual que hizo con la revocación de mandato.

“Insisto, amigo Sergio Gutiérrez Luna, ya que estás en modo Defensor Constitucional, ¿por qué no aprovechas para presentar una controversia constitucional contra el decretazo presidencial a todas luces inconstitucional? ¿O no te dejan medir con la misma vara?”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió las impugnaciones presentadas por la organización Que Siga la Democracia y por el diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya, por las medidas cautelares aplicadas por el INE.

La Sala Superior registró el recurso presentado por la organización simpatizante del guinda en contra de las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE luego de que el PAN acusó que los auxiliares registrados por la asociación civil presentaron apoyos con diversas inconsistencias.

La organización demandó que se revirtiera la determinación tomada por la comisión del INE y su recurso quedó registrado en el expediente SUP-REP-512/2021 del TEPJF, el cual fue turnado al magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera.

En tanto, el diputado federal Benjamín Robles Montoya también impugnó la resolución de la Comisión de Quejas, que declaró como procedente la solicitud de adopción de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática en contra de Morena y funcionarios, por el presunto uso indebido de recursos públicos para la recolección de firmas para apoyar la revocación.

El TEPJF registró el documento del legislador federal en el expediente SUP-REP-510/2021, que fue turnado a la magistrada electoral Mónica Soto.

Con información de Otilia Carvajal y Magali Juárez

