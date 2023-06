AMLO aprieta contra aplausómetro en su festejo del 1 de julio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los simpatizantes y militantes de la transformación y a las corcholatas a que no vayan a utilizar el festejo del 1 de julio como un espacio de politiquería.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que todos los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación estarán invitados, pero como ciudadanos, por lo que no estarán en el templete que se instalará en el Zócalo capitalino.

Por ello, pidió que no vayan a aprovechar el evento para lanzar porras a favor de algunas corcholatas ni tampoco faltarle al respeto a aquellos aspirantes con los que no coinciden.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, que apoyan la transformación, que van a asistir el 1 de julio para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México.

“Que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie; esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Están invitados todos (corcholatas), nada más que cero politiquería, todos como ciudadanos; nada más no van a estar en el templete, ahí nada más gabinete”, dijo.

Y para reforzar el mensaje que envió en su conferencia de prensa matutina, López Obrador convocó personalmente a los miembros de su gabinete y a los gobernadores de Morena a Palacio Nacional, para puntualizarles que no deben armar aplausómetros a favor de las corcholatas en su evento del Zócalo.

Fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que asumió el cargo tras la salida de Claudia Sheinbaum, quien al salir del encuentro con el titular del Ejecutivo federal comentó que les hizo este planteamiento.

“El evento, lo importante es el evento, no debe haber aplausómetro ni menos aún expresiones negativas para nadie; debe haber respeto, sobre todo, pues, el respeto al pueblo de México que logró esta victoria el 1 de julio de 2018”, dijo.

Ante la pregunta de los representantes de los medios de comunicación respecto a si López Obrador les dio esta instrucción directa, comentó que fue una opinión del Presidente de la República.

“Bueno, él opinó, sobre todo, sobre la importancia que tiene el evento en términos de que es un momento de consolidación del proyecto, hay una gran cantidad de transformaciones sociales, una gran cantidad de obras, el gobierno está avanzando, hay estabilidad económica; es decir, hay una gran cantidad de éxitos, de resultados; entonces, quiere decir que la batalla del 1 de julio tuvo mucho sentido”, dijo.

Los reporteros le preguntaron a Batres si Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también había asistido con este motivo; sin embargo, rechazó contestar y sólo dijo que eso se lo debían preguntar directamente al líder del partido guinda.

Al encuentro con el Presidente de la República asistieron los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; Campeche, Layda Sansores; Colima, Indira Vizcaíno; Chiapas, Rutilio Escandón; Hidalgo, Julio Menchaca; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Oaxaca, Salomón Jara; Puebla, Sergio Salomón Céspedes; Quintana Roo, Mara Lezama; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Sonora, Alfonso Durazo; Tabasco, Carlos Merino; Tamaulipas, Américo Villarreal; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Veracruz, Cuitláhuac García, y Zacatecas, David Monreal.

Por otra parte, durante su conferencia y ante las denuncias que se han presentado en contra del proceso que siguen Morena y sus corcholatas, el Presidente de la República criticó que la oposición quiera ganar las elecciones en la mesa.

Al ser cuestionado sobre las quejas que ya interpuso Movimiento Ciudadano, el mandatario federal señaló que es una costumbre del conservadurismo, porque controlan al Poder Judicial, y reiteró que es normal que ante estos procesos se “caliente” el ambiente y comiencen a presentar las denuncias.

Sin embargo, puntualizó que hay una diferencia entre lo que realiza el bloque opositor con respecto a lo que hace Morena, porque las corcholatas no contienden por la candidatura presidencial, sino para definir al coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación.

Sheinbaum descarta pleito con corcholatas

Claudia Sheinbaum puntualizó que en la actual etapa del proceso interno de Morena no buscará confrontarse con ninguna de las otras corcholatas que participan, porque el debate interno, dijo, sólo fortalecerá a sus adversarios.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, antes de las asambleas informativas que realizó en Zacatelco y Apizaco, expresó que lo primordial es que en este momento todos recorran el país para defender y difundir los logros obtenidos en el Gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, ante la pregunta sobre si debatirá con Marcelo Ebrard luego de las primeras propuestas que presentó, como la Secretaría de la 4T, subrayó que no entrará en debate con ninguno de los otros cinco aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación.

“No quiero entrar en debate con ninguno de mis compañeros que están en este proceso; somos cinco hombres y una mujer y creo que no se trata en este momento de debatir entre nosotros, sino más bien poner los logros de la transformación, qué representa su continuidad y por qué no debe haber regresiones al pasado.

“No voy a entrar en un debate con Marcelo; ustedes quieren ponernos así, a que Marcelo dijo, Claudia dijo, (Gerardo Fernández) Noroña dijo, Manuel (Velasco) dijo; no quiero entrar en un debate; coincido en los planteamientos y hay que respetar a cada compañero”, expresó.

Al referirse al evento del 1 de julio en el Zócalo capitalino, con el que el Presidente de la República celebrará los cinco años de su triunfo, coincidió con López Obrador en su llamado a quienes asistan para que no emitan consignas a favor o en contra de alguno de los aspirantes.

“Ahí vamos a estar el 1 de julio; tenemos que celebrar con el Presidente el triunfo del 2018; son cinco años del triunfo del pueblo de México, de la democracia; estoy totalmente de acuerdo en que vayamos como ciudadanos y a quienes nos apoyan también decirles que es un momento de celebración, principalmente con el Presidente de la República, y no es momento para estar coreando consignas de ninguna otra persona”, comentó.

La exjefa de Gobierno también se refirió a los reproches de Yeidckol Polevnsky porque Morena no le permitió registrarse como corcholata y comentó que si ésa era su intención, entonces debió manifestarla antes y no hasta que el Consejo Nacional definió los criterios del proceso interno.

Sheinbaum ratificó que todos los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación están comprometidos en respetar la ley, por lo que minimizó las impugnaciones en contra del proceso que realiza Morena.

Además, dio su opinión sobre la nueva firma legal que encabeza el exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, y señaló que es claro que no estarán a favor de la 4T, al tiempo que tienen un evidente conflicto de interés: “El asunto es el Tribunal Electoral, en todo caso el Poder Judicial y el INE, qué tanta influencia siguen teniendo. Yo espero que ninguna”.

Adán calcula que gastará 2 mdp... pero de su bolsillo

Adán Augusto López Hernández aseguró que el financiamiento de sus recorridos por el país se realizará con recursos propios, y calcula que serán dos millones de pesos al final.

Dijo que si bien no tiene obligación de reportar gastos porque no aceptó los cinco millones de pesos de Morena, cuida los gastos en general. “Claro que lo estoy cuidando; soy el único que no tiene obligación de hacerlo, ya que no acepté los cinco millones de pesos que dio el partido para cada uno de los delegados para financiar sus recorridos. Yo decliné y esos recursos serán utilizados y reorientados para el gasto público, para mejorar condiciones en centros de salud en dos de los lugares más marginados en el país”, dijo en su gira por Guanajuato.

El exfuncionario federal detalló que tiene pensado realizar un reporte semanal de lo que se gasta en su gira, y recordó que para Puerto Vallarta viajó en aerolínea de bajo costo, comió tortas ahogadas de 65 pesos y 10 pesos de un taco de papa.

Además, precisó que el martes comió costillas asadas y cada quien pagó su parte, esto fue 185 pesos. Respecto a las acusaciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre uso de recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para pago de mítines, dijo que en torno a las bardas y espectaculares, ha dejado constancia de denuncias ante el INE, además de que ha solicitado que sean ellos quienes investiguen el financiamiento de esos temas.

“Nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. No es cierto que se haya pagado algún recurso. Es parte de la guerra sucia en contra de nosotros”, señaló.

El morenista dijo que algún día va a entender que no son iguales, pues hay miembros distinguidos del PAN que ocuparon el encargo que él ocupó, y aclaró que no lo acusaron de haber lucrado con los permisos de los casinos: “Nosotros actuamos de manera honesta en el servicio público. Yo ni siquiera pedía viáticos”.

Todo está prohibido, menos soñar: Ebrard

“Está todo prohibido” menos soñar, dijo el excanciller Marcelo Ebrard, luego de abordar propuestas junto a pescadores de Sinaloa, en referencia a las restricciones impuestas por Morena y también por el Instituto Nacional Electoral (INE) al proceso interno por el cual se persigue la candidatura presidencial del 2024 a nombre de Morena.

Ayer por la mañana, el exfuncionario federal sostuvo un encuentro con cooperativas de pescadores del municipio de Mazatlán, específicamente de Playa Norte y Playa Sur, para escuchar sus demandas.

En entrevista posterior, comentó que pidieron la creación de una escuela nacional de pesca y que se cree una secretaría específica para este sector, de forma que se separe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ante el impedimento que impuso su partido para no hacer referencias directas de tipo electoral durante los recorridos que todos los aspirantes realizan por el país, Ebrard Casaubon dijo que, al no haber una prohibición para soñar, entonces se abordó el futuro que los pescadores quieren.

“Ya les dije que nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE, creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar; entonces, les dije: ‘pues vamos a soñar cómo va a ser lo que queremos’. Entonces, como ya buscamos en todas las disposiciones legales, transitorio, reglamento, les dije: ‘busquen si está prohibido soñar’, y como no encontramos prohibición, les dije que la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos”, dijo.

Mencionó que, en el encuentro, además de enseñarle a lanzar las atarrayas, le explicaron las dificultades que enfrentan para adquirir motores para navegar, pues éstos han incrementado su costo debido a las normas que deben cubrir.

“Yo veo esos sueños realizables, los veo sensatos; no escuché nada que fuera imposible de lograr… No encontré nada en lo que me plantearon que fuera algo absurdo, desmedido o excesivo; son sueños que se pueden llevar a la práctica y yo me los llevo con todo cariño”, dijo.

Cuestionado sobre su propuesta de crear una secretaría de la Cuarta Transformación y poner a la cabeza a uno de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que haya tenido como fin buscar congraciarse con el titular del Ejecutivo federal, porque él ya es su amigo.

Insistió en que pensó en Andrés Manuel López Beltrán, por considerar que tiene capacidad para el cargo y porque, además, no ha participado en ningún proyecto de esta administración.

“Es una persona capaz, competente, respetuosa; lleva cinco años sin participar en nada, no tengo noticia de nada sino de una muy buena actitud y muy buena disposición; es una gente sensata, le tengo aprecio y lo hice de buena fe, no tiene otro objetivo”, mencionó.

Además, reiteró que el rechazo manifestado por López Beltrán a la invitación no fue definitivo, sino temporal, para no vulnerar los lineamientos de Morena, que buscaron no generar una “cargada” hacia alguno de los contendientes por parte de figuras sobresalientes de la 4T.

“Entiendo que él ahorita pues no puede tomar partido, estamos en un proceso interno, pero yo tengo esa idea de que podría él encabezar ese esfuerzo y, de no ser el caso, pues ya veremos más adelante”, declaró.