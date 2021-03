AMLO asegura que adversarios apuestan por un Presidente débil sin apoyo ciudadano

Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que campañas y medios de comunicación en su contra apuestan por un Presidente debilitado, sin el respaldo de la ciudadanía y por ello atacan a su administración.

"Optaron por atacarnos; pensaron que con eso iban a someternos, con los medios y las campañas.

"Esto es muy usual, cuando se trata de grupos de intereses creados que tienen vinculación con medios se desatan campañas, incluso hay dueños de medios que apuestan a que el Presidente se debilite, que el Presidente no tenga respaldo ciudadano, popular, un presidente débil, porque un presidente sin apoyo ciudadano es un presidente débil, que tiene que actuar como empleado de los oligarcas", sostuvo AMLO en la mañanera.

AMLO aseguró que preferiría ire que caer en la corrupción.

"Entonces yo he escuchado eso, 'es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano porque entonces cómo negociamos con él, no va ceder', en mi caso aunque me debilitaran no negociaría, es cero corrupción, prefiero irme que ser cómplice de la corrupción", destacó AMLO.