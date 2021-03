En marchas del 8M, "se resistió frente a la provocación": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las marchas de ayer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, "se resistió frente a la provocación".

"Decir que afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y se resistió frente a la provocación", declaró AMLO durante la conferencia matutina de este martes.

AMLO agradeció a los encargados de seguridad, principalmente a las mujeres policías "quienes resistieron estoicamente y no cayeron en la provocación": "Se puede decir que fueron agredidas y no sé agredió a los manifestantes".

De igual forma, AMLO señaló que, pese a las críticas, el muro sí ayudó.

"Celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional, sino se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron hombres también, como siempre provocadores, infiltrados, y se hubiesen puesto frente a frente con los policías y hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación", detalló AMLO.

AMLO recordó que las y los manifestantes portaban sopletes, marros, martillos, y otros objetos, "pero no hubieron daños a personas, desde luego sí mujeres policías quemadas que están siendo atendidas, no graves, no manifestantes ni policías".

López Obrador sostuvo que ello muestra que su gobierno es distinto.

"Que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la violencia, y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país", apuntó AMLO.

Las protestas con la bandera del feminismo son nuevas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ese tipo de marchas no sucedía antes "cuando estaba saqueando impunemente a México".

"Esto es nuevo, estas protestas con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está siendo afectado en sus intereses y privilegios. Hasta me extrañó, que los medios de comunicación, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a los que se manifestaron con violencia como sucede en otros casos", sentenció AMLO.

ntb