Valla en Palacio es por precaución, dice AMLO

Tras afirmar que no es machista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que la colocación de vallas afuera de Palacio Nacional no es por miedo a las mujeres, sino por precaución y para evitar daños al inmueble histórico, y advirtió que el Gobierno no caerá en la trampa de la violencia.

“Yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres, de la igualdad, siempre lo he estado. ¿Cuándo en la historia de México una secretaria de Gobernación había estado a cargo de esa dependencia?; por primera vez la secretaria de Seguridad es una mujer”, indicó en un videomensaje.

El primer mandatario acusó a las fuerzas conservadoras de ser retrógradas, autoritarias y de infiltrar gente en las protestas para generar violencia y dañar el patrimonio cultural de los mexicanos, con el propósito de “dar nota” a nivel nacional e internacional, diciendo que se reprimió a las mujeres.

“La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada, y se vuelven ambientalistas o feministas, el propósito es atajar al Gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar”, sostuvo.

Remarcó que nunca se va a reprimir al pueblo, por ello, agregó, es mejor poner una valla que colocar frente a las mujeres que van a protestar a un grupo de granaderos, como era antes: “no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica, incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad, eso está permitido”.

Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo, estoy en contra de la corrupción, la manipulación, en contra del autoritarismo, de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, ¡es el colmo! Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México.

Añadió que se tiene que cuidar el patrimonio histórico y cultural de México y “no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores, porque son muy autoritarios, y lo voy a decir: fascistoides los conservadores; es Hitler, es Franco, es Pinochet, así piensan. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo?, al contrario, es lo opuesto al movimiento feminista”.

Destacó que si ahora la mitad de los legisladores son mujeres, se debe a por la lucha de la Cuarta Transformación.