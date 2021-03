8 DE MARZO: AMLO llama a mujeres a protestar sin violencia y sin bombas molotov

A unas horas de las movilizaciones de mujeres en la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las participantes a no actuar con violencia, no tirar bombas molotov, no usar martillos ni tampoco incendiar los inmuebles, y ratificó que no se utilizará al Ejército ni la Policía para reprimir dichas protestas este 8 DE MARZO.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, que afuera se encuentra "amurallado", AMLO dijo que no quiere actos de violencia ni tampoco que haya heridos este 8 DE MARZO y nadie resulte afectado.

"Tenemos que cuidar a las mujeres, incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta. Imagínense que un petardo, una bomba molotov le estalle a quien los utiliza. No queremos eso, nosotros amamos la vida, hay muchas maneras de protestar, de alzar la voz.

"Pedimos no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no había esas protestas, comenzaron con nosotros, contra nuestro gobierno, valiéndose de un movimiento justo, noble", aseveró AMLO ante mujeres de su gabinete encabezadas por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

AMLO cuestiona a gobiernos anteriores

AMLO Cuestionó a los gobiernos anteriores que se hacían de la vista gorda con las muertas de Juárez, con el caso de la mujer indígena que fue violada por elementos del Ejército en la Sierra de Zongolica en el estado de Veracruz; había un silencio cómplice también de los medios de comunicación.

AMLO reiteró que su gobierno nunca va a desatar la represión contra las mujeres ni contra el pueblo de México. "No se va a usar nunca a la policía, al Ejército para reprimir, somos distintos a los conservadores que hasta se disfrazan de feministas y se molestan que se ponga una valla para evitar la violencia".

El jefe del Ejecutivo federal dijo que su gobierno ya rompió el pacto, pero el que había con la oligarquía que se dedicaba a saquear, a robar, y eso los tiene muy molestos a los conservadores. Rompimos, agregó, el pacto de no pagar impuestos que sólo se les devolvían a los grandes empresarios.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció que el Estado tiene una deuda con las mujeres migrantes, con niñas que se convierten en madres y esposas, con sexoservidoras, con mujeres políticas, científicas, con las trans, con las que trabajan doble jornada.

Ofreció el camino del diálogo con las mujeres que se manifiestan en las calles, "queremos atenderlas. La Cuarta Transformación reconoce los siglos de lucha que han sostenido para trabajar por ellas, y las pone al centro de la transformación del país".