AMLO asegura que no se va a “bolsear a la gente”; gobierno revisará nueva verificación de autos

Tras reconocer que en su gobierno aún existe el pensamiento tecnocrático, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a revisar la nueva verificación de automóviles particulares anunciada por la Secretaría de Economía, porque en su gobierno no se va a estar “bolseando a la gente”.

Se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente, pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio, de transición. Hemos avanzado, pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático que hay que irlo haciendo a un lado y no con imposiciones, sino convenciendo, persuadiendo