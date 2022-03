AMLO asegura que usará excedentes por venta de petróleo para subsidiar gasolinas

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no tiene problema en el abasto ni aumento de precios en los combustibles, energía eléctrica o gas, aún con la guerra de Rusia contra Ucrania.

En su conferencia de prensa matutina explicó que los excedentes petroleros serán destinados como se tiene planteado, una parte es para los estados y el resto que lo maneja la federación, se utilizará en mantener los precios de los combustibles, es decir se destinará a los “subsidios”.

Hay una fórmula de distribución donde no todo queda a la federación, sino que va a los estados, un porcentaje, pero lo que nos quede a nosotros, la mayor parte va a compensar lo que podría significar los incrementos, lo usaríamos para subsidiar, para que no les pegue el aumento a la gente López Obrador

Asimismo, explicó que en México “tenemos la dicha de contar con petróleo” y el objetivo es detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo, por ello la necesidad de invertir en las refinerías y rehabilitarlas.

Y eso nos permite tener más combustible, por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando con el excedente en los precios y se hace un balance y es positivo AMLO

El Titular del Ejecutivo Federal explicó que se va a continuar con esta política, porque se tiene que cuidar que no haya un aumento de precios, y no haya descontrol en la inflación, porque eso sí afectaría mucho, por lo que no se trata sólo de aumentar el salario, sino que no haya carestía.

En este sentido, recordó que, si aumentan los precios de la gasolina, entonces “se va todo a las nubes”.

De tal manera, insistió en que, si bien en Europa sí están padeciendo por el aumento en los precios del gas y la energía eléctrica, así como del petróleo, porque los que están en conflicto están tomando sanciones en lo que tiene que ver con el gas y el petróleo y eso produce desajustes en las materias primas.

“Nosotros no tenemos problema, no va aumentar el precio de la luz y tenemos capacidad para producir energía eléctrica, porque afortunadamente todavía no ha impactado el precio del gas que se está importando”, puntualizó.

avc