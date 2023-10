AMLO asegura que habrá más votos en 2024

El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien gane las elecciones del año próximo, va a obtener más de los 30 millones de votos que él recibió en los comicios presidenciales del 2018, y aseguró que no habrá problemas en la transición de Gobierno.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se le preguntó si el Ejército está preparado para que una mujer ocupe el mando de las Fuerzas Armadas, ante la postulación de candidatas para la Presidencia de la República.

El Presidente resaltó la lealtad y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y respondió que son respetuosos de la autoridad civil.

“Todo bien, no habría ningún problema, las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, decididas, yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui Jefe de Gobierno, ahora que tengo la encomienda de Presidente de la República, las mujeres me han ayudado muchísimo, son extraordinarias servidoras púbicas, yo creo que va a ser mejor que ahora.

“Incluso, quien va a ganar va a tener más votos que yo, que los que yo obtuve, así como lo están escuchando, y en el caso de las Fuerzas Armadas, son muy leales, muy institucionales, profesionales, respetuosos de la autoridad civil y nos están ayudando muchísimo, mucho, mucho, la verdad no hubiésemos avanzado como lo estamos haciendo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas”, declaró.

Tras resaltar el trabajo que han realizado los militares durante su administración, principalmente en el desarrollo de obras, el Presidente de la República destacó que de cara a los comicios de 2024 el ambiente está tranquilo, lo que permitirá que no haya problemas en la transición.

“No va a haber ningún problema de nada en la transición, todo está bastante tranquilo, no está enrarecido el ambiente político-electoral, se están portando muy bien todos”, aseguró.