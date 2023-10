Recorte, del guardadito de la SCJN: Sheinbaum

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que la extinción de 13 fideicomisos no afectará a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues los 15 mil millones de pesos que se quitarán, sólo eran “un guardadito” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su beneficio.

En conferencia desde Morelos apuntó: “Dicen por ahí que les están quitando a los trabajadores de la Corte, pero no, son los guardaditos que tiene la Suprema Corte, pues pide más recursos de los que necesita y después los va guardando para pensiones más grandes de lo que dice la ley, para prestaciones más grandes; de por si ganan 300 mil pesos mensuales”.

Recordó que cuando fue Jefa de Gobierno creó una beca para todos los niños y niñas que iban a escuelas públicas, con una inversión de seis mil millones de pesos al año, pero aclaró que con los recursos “guardados” de la SCJN, alcanza para dos veces esa beca.

“Ahora el Presidente dijo que el principio es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues lo mismo decimos, no puede haber Suprema Corte de Justicia rica con pueblo pobre, y esos recursos son del pueblo de México”, señaló la exmandataria capitalina.

Precisó que esos recursos no tienen por qué tenerlos guardados, ya que van a servir para becas para niños y niñas, y para hospitales en el país, “pero si no oímos las mañaneras y movilizamos de lo que sucede, no nos enteramos de lo que pasa”.

Claudia Sheinbaum, Coordinadora nacional de los Comités de la 4T

En su discurso, reprochó las medidas del Instituto Nacional Electoral (INE) que no le permiten hacer eventos al aire libre, pues aclaró que ese órgano no es juez para hacerlo, además, señaló que les prohíben decir cualquier cosa; sin embargo, puntualizó que el lugar donde se encuentra “tiene entradas y salidas” para la gente. “El argumento es que hay mucha gente en los eventos de Claudia, pero nuestro argumento es que Morena es un partido de millones de mexicanos”, aseveró la aspirante presidencial.

En su encuentro en Morelos aseguró que es necesario seguir fortaleciendo los esfuerzos en favor de la Transformación desde la unidad, pues subrayó que sólo de esa manera será posible evitar el retorno del pasado de privilegios y de corrupción.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo se reunió de manera privada el martes pasado con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a quien lo invitó a apoyar su proyecto de cara al 2024 y quien, aseguró, él aceptó.

Al respecto, La Razón buscó al equipo de Alejandro Encinas y comentó que, por el momento, nada ha cambiado y sigue en su puesto de manera cotidiana, hasta que no haya otro aviso.