AMLO asegura que hay hallazgos importantes sobre el caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay hallazgos de archivos y documentos muy importantes para la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Afirmó que existe voluntad política para llevar a cabo las investigaciones y aclarar lo que sucedió con los 43 jóvenes, por lo que todas las instituciones están participando.

“Hay voluntad política en todo lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa; hay instrucciones para que no se oculte información, no se proteja a nadie y están ayudando todas las instituciones”, resaltó.

AMLO reitera su compromiso en esclarecer el caso Ayotzinapa

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO subrayó que a pesar de que los conservadores quisieran que su Gobierno fracasara en el tema, prevalece el compromiso en esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Los investigadores están teniendo acceso, no tenemos nada que ocultar, el que nada debe, nada teme, lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres". Andrés Manuel López Obrador

“Los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los jóvenes de Ayotzinapa, pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie, ya no es el tiempo de antes cuando se protegía a políticos, a militares, ya no, es otro México, es otra realidad”, expresó.

EASZ