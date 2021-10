Morena reconoce deuda en caso Iguala

A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diputados reconocieron que la deuda para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala sigue pendiente, por lo que exigieron a jueces y a la Fiscalía General de la República no poner trabas en las investigaciones.

El morenista Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la noche de Iguala dijo que, si bien han existido avances y acercamientos con los familiares de las víctimas por parte de la Presidencia de la República, falta trabajo por hacer.

Las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí. La soberanía debe exhortar a que no pongan trabas los jueces, a que no tome con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías. Ese es uno de los temas también, la Fiscalía no ha depurado del todo a funcionarios defensores de la verdad histórica, porque resulta que tienen derechos laborales