AMLO asegura que no hay suspensiones para frenar las obras del Tren Maya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento no hay ninguna suspensión que frene la obra del Tren Maya, por lo que reiteró que será inaugurado al término de este año.

“Ni hay suspensión, no existe. Ayer me preguntaron eso y es un escrito que todavía no resuelve el juez”, destacó.

Entrevistado por medios locales detalló que la obra va avanzando y aseguró que en diciembre próximo se va a inaugurar, pero aclaró que se debe estar constantemente en supervisión, pues al momento están trabajando bien las empresas, los ingenieros militares y la gente de Quintana Roo están apoyando.

Fue el pasado jueves que el movimiento “Sélvame del Tren” dio a conocer que un juez federal concedió la suspensión provisional para el Tramo 5 de la obra. “ A partir de hoy se debe suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos mencionados, de modo que no se permite la remoción o destrucción de la flora del terreno”, destaco esa organización.

El Pdte. de México, @lopezobrador_, reiteró en su enésima visita a Q.Roo para supervisar los avances del Tren Maya que se inaugurará en diciembre próximo.



Afirmó que no existe ninguna suspensión que frene el proyecto pues sólo se trata de un escrito que no ha resuelto el juez. pic.twitter.com/HzL6hWC289 — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) January 21, 2023

DGC